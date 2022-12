Fussball-WM Der Final setzt den Schlusspunkt: Rund 700 Personen besuchten das Public Viewing im Kino Die Fussballweltmeisterschaft ist Geschichte und somit die 56 Livespiel-Übertragungen des Kino Excelsior in Brugg. Geschäftsführer Stephan Filati erzählt, wie es gelaufen ist.

Das Kino Excelsior in Brugg führte in diesem Jahr ein Public Viewing während der Fussballweltmeisterschaft durch. Bild: zvg

Die Fussball-WM ist vorbei. Argentinien ist Weltmeister. Gleichzeitig enden die Public Viewings in der Region Brugg. Dazu gehörte das Cinema Excelsior in Brugg, welches insgesamt 56 Livespiele im Kinosaal und im Foyer ausstrahlte.

So sagt Stephan Filati, Geschäftsführer des Cinema Excelsior, einen Tag nach dem Final der AZ: «Ich kann mir das auch bei anderen Gelegenheiten wie bei einer Winterolympiade noch einmal vorstellen. Die Atmosphäre schnellte vor allem bei den Schweizer WM-Spielen in die Höhe und es kamen einige Besucherinnen und Besucher in Trikots.»

Nicht nur die Schweizer Nati lockte die Zuschauenden an

Rund 700 Personen besuchten das Kino während des knapp einmonatigen Turniers in Katar. Ob Familien, Vereine, Jugendliche oder Senioren: Alle machten es sich im Kino gemütlich. «Ganz ausverkauft war jedoch nur das Spiel Schweiz gegen Serbien und der Final zwischen Argentinien und Frankreich», sagt Filati.

Für wenig Zuschauer sorgten indes die Gruppenspiele jeweils um 11 Uhr in den ersten zwei Wochen. Danach steigerte sich das Interesse schleichend. Überraschend und für viel Ekstase sorgten zudem die Spiele von Marokko. Es erreichte als erstes afrikanisches Land den Halbfinal einer Fussball-WM.

Das extra für das Public Viewing organisierte Cateringunternehmen Paolo's zahlte sich zudem aus. «Die Pizzasorten und die Pinsa Romano kamen gut an», erzählt Filati. Auch finanziell lohnte es sich. Denn während im Dezember keine Filme für einen derartigen Ansturm sorgten, deckten die Eintritte der Fussballspiele den Kostenaufwand reichlich.

«Letztlich war das Feedback der Besuchenden sehr positiv. Einige waren erstaunt, wie viel Stimmung im Kinosaal aufkam», sagt der Geschäftsführer.