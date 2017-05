Der Aufruf auf der Social-Media-Plattform Facebook tönt ziemlich dramatisch: «Bitte bitte fleissig teilen! Wir wissen nicht, wie es mit diesen Mannschaften weitergeht, wenn wir keine Trainer finden.» Angehängt an diesen Aufruf ist ein Bild, auf dem der FC Brugg dazu aufruft, Trainer von zwei Juniorenmannschaften zu werden. Es betrifft die Juniorenteams Ec und Dc.

Es ist normal, dass sich gegen Ende Saison die Klubs jeweils neu orientieren, dass Trainer ihr Amt niederlegen und sich die Teams verändern.

So sieht es auch Christian Arrigoni, Präsident des FC Brugg ad interim. «Der FC Brugg hat 16 Juniorenteams, 4 Aktivmannschaften, 1 Damenmannschaft und 3 Seniorenmannschaften. Es ist ganz normal, dass jeweils auf die neue Saison neue Trainer gesucht werden», beschwichtigt er. Bei den betroffenen Juniorenmannschaften sei es so, dass der bisherige Dc-Trainer nach über 20 Jahren Trainer-Tätigkeit aufhört. Und die bisherigen Ec-Trainer würden in ein anderes Team wechseln. «Insgesamt beschäftigt der FC Brugg über 40 Trainer», sagt Arrigoni. In den beiden betroffenen Junioren-Teams spielen 25 bis 30 Kinder Fussball. Werden sie bald ohne Trainer dastehen?



Es sind keine Leistungsteams

Kaum. «Wenn wir niemanden finden, dann kann es sein, dass ein Trainer ein Doppelmandat ausführt», sagt Christian Arrigoni. «Wir haben für jede Mannschaft zwei Trainer, notfalls führt die aktuelle Situation zu einer Doppelbelastung eines einzelnen Trainers.»



Trotzdem macht sich der Fussballklub auf die Suche nach neuen Trainern. Um dieses Amt übernehmen zu können, seien guter Umgang mit Kindern und Jugendlichen, Kenntnisse über den Fussballsport sowie Motivation, sich weiterzubilden und Trainerkurse für Kinderfussball zu besuchen, notwendig, führt Arrigoni aus. Schwierig sei die Trainersuche, weil die betroffenen Juniorenteams keine Leistungsmannschaften seien, wie es von Klubseite heisst. «Das heisst, es sind die weniger talentierten Spieler in diesen Teams vereint und daher auch für einen Trainer nicht so attraktiv zum Trainieren.»



Der dramatische Aufruf auf Facebook, inklusive in der lokalen Gruppe «Du bisch vo Brugg wenn» scheint erfolgreich zu sein. «Es haben sich bereits mehrere Bewerber gemeldet», freut sich Christian Arrigoni. Die betroffenen Fussballer und deren Angehörige dürften also aufatmen können. Die Chancen stehen sehr gut, dass sie auch nächste Saison unter der Anweisung eines Trainers dem runden Leder nachjagen können.



Präsident trat sofort zurück

Eine weitere Herausforderung muss der FC Brugg allerdings noch lösen: Guido Rufer, der nach zweieinhalb Jahren aus persönlichen Gründen sofort von seinem Amt als FC-Brugg-Präsident zurückgetreten ist, muss ersetzt werden. Die genauen Gründe will Christian Arrigoni der Öffentlichkeit nicht bekannt geben. Er könne nichts dazu sagen. Der Rücktritt habe allerdings nichts mit dem FC Brugg zu tun.



Christian Arrigoni wird bis zum 26. Juni den FC Brugg ad interim führen. Dann findet eine ausserordentliche Generalversammlung statt, die den neuen Präsidenten wählen wird.