Fusionsexperte: «Gegner schliessen wir nie aus, sie sind willkommen»

Fünf Minuten vor dem Interviewtermin wartet Jean-Claude Kleiner bereits bei der Eingangstüre zu seinem Beratungsbüro im Stadtzentrum von St. Gallen. Der 65-Jährige ist ein gefragter Mann, der nichts zu verbergen hat. Mit dem Handy am Ohr führt er die Journalistin ins Sitzungszimmer, wo er sein ­Gespräch über ein politisches Thema im Kanton Graubünden mit den Worten «Ich bin dankbar für diese Impulse» ­beendet. Dann erzählt er kurz, um was es ging, nimmt Platz und wechselt ­gedanklich von der Ostschweiz in den Kanton Aargau. Am 24. November entscheiden die Stimmbürger von Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen (BEEH) an der Urne, ob sie den Fusionsvertrag für die neue Einwohnergemeinde Böztal – nach dem Ja an den Gemeindeversammlungen im Juni – gutheissen wollen. Jean-Claude Kleiner wurde von den BEEH-Gemeinden für die Fusionsabklärungen als externer Berater und Projektleiter engagiert. Sie haben in der Deutschschweiz und im Kanton Aargau schon einige Fusionsabklärungen begleitet. Was ist typisch am BEEH-Projekt? Jean-Claude Kleiner: Es geht hier um vier kleinere Gemeinden, die zunehmend unter Druck kommen bezüglich Bestellung der Behörden und Verwaltung sowie der Umsetzung der neuen Gesetzgebung. Sie spüren langsam ihre Grenzen und überlegen sich Alternativen.

Zur Person Jean-Claude Kleiner leitet das BEEH-Fusionsprojekt. Der 65-Jährige studierte an der Universität St. Gallen Betriebswirtschaft und schloss mit dem Doktorat ab. Später arbeitete er während 25 Jahren in verschiedenen Funktionen bei der OBT AG. Er baute die Beratung von Unternehmen und Gemeinden auf und entwickelte dabei viele Dienstleistungen. Im Jahr 2000 übernahmen Kleiner und seine Geschäftsleitungskollegen in einem Management-Buy-out die OBT AG und waren fortan Inhaber dieses Unternehmens. Um jungen Führungskräften wie geplant Platz zu machen, verliess er 2013 die OBT AG und gründete im Einverständnis mit seinen Partnerkollegen ein neues Beratungsunternehmen, die JC Kleiner GmbH. Das FDP-Mitglied gehörte bis im Mai dieses Jahres dem Kantonsrat von Appenzell Ausserrhoden an. Zudem ist er in verschiedenen Unternehmen als Verwaltungsrat engagiert. (cm)

Und was ist aus Ihrer Sicht speziell am BEEH-Projekt? Interessant an diesem Projekt ist, dass die Gemeinden Bözen, Elfingen und Hornussen bereits vor Jahren die Verwaltung zusammengelegt haben. Dadurch haben sie gemerkt, dass sie gemeinsam Kompetenzen aufbauen können, die im Alleingang nicht möglich wären. Diese positive Erfahrung war vermutlich ein zusätzlicher Antrieb für das aktuelle Projekt. Ich habe gespürt, dass alle vier beteiligten Gemeinden die feste Absicht hatten, eine Fusion à fond zu prüfen. In der Vergangenheit wurde ja schon einmal eine ähnliche Prüfung vorgenommen, aber zu wenig konsequent durchgeführt. Mit der gemeinsamen Verwaltung war nun der Zeitpunkt reif, das Projekt nochmals anzupacken. Das gab den idealen Zug. In der Projektleitung hatten wir eine sehr gute ­Gesprächskultur. Als Vertreter der Gemeinde Hornussen machte nicht der Gemeindeammann, sondern Vizeammann Guy David im Projektausschuss mit. Haben Sie eine solche Konstellation auch schon erlebt? Nein, das war schon eine aussergewöhnliche Situation. Die Hintergründe kenne ich nicht. Mein Konzept sieht vor, dass alle Gemeindeammänner am gleichen Strick ziehen – und auch in die gleiche Richtung. Es ist mir ausserordentlich wichtig, dass die Ammänner als gleichberechtigte Teammitglieder einer Mannschaft auftreten. Das war ein zentraler Erfolgsfaktor für die Fusion von Rapperswil-Jona, wo auch der Schulpräsident der Oberstufe gleichberechtigt mitwirkte.

Es geht nicht um Einsparungen, die wir von aussen diktiert haben

War es kein Nachteil, dass der Ammann von Hornussen nicht mitgemacht hat? Ich denke, dass dieser sehr gut vom Vizeammann vertreten wurde. Guy David nahm seine Rolle gut wahr und hat sich optimal ins Projekt eingebracht. Ich glaube nicht, dass es ein Nachteil war, jedenfalls war für mich nichts spürbar. Warum wurde bei allen acht Arbeitsgruppen genau darauf geachtet, dass Bewohner von allen vier Gemeinden mitmachen? Es ist sehr wichtig, dass sich in diesem Prozess alle Dörfer gleichwertig einbringen können. Wir schreiben am Schluss nicht einfach einen schönen Bericht. Dieser Bericht beinhaltet wichtige Pfeiler einer zukünftigen Gemeinde und enthält sensible Themen wie Schul- und Verwaltungsstandorte. Deshalb ist es sehr wichtig, dass die Teilnehmer ihre Interessen, Vorbehalte und Ideen deponieren. Die Fachgruppen hatten einen Ordner mit vorbereiteten Arbeitsblättern von Ihrem Beratungsbüro abzuarbeiten. Könnten diese Blätter nicht einfach vom Projektausschuss und von der Verwaltung ausgefüllt werden? Unser gemeinsamer Prozess verfolgt verschiedene Zielsetzungen, die für das Gesamtprojekt wichtig sind. Wenn man nur die Classe politique und nicht auch die Bevölkerung ans Werk lässt, fehlt es unter Umständen an Bodenhaftung. Die Einwohnerinnen und Einwohner aus den vier Dörfern haben sich in den Arbeitsgruppen kennen gelernt. Das baut Schwellenängste ab. Man spürt sich als Team und gewinnt Vertrauen. Ist das Schema nicht immer ähnlich? Die Angebote richten sich nach dem leistungsstärksten Fusionspartner und der Steuerfuss soll von der günstigsten Gemeinde übernommen werden. Alles andere würde zu Opposition führen. Es ist einerseits sicher so, dass die Gemeinde mit dem tiefsten Steuerfuss erwartet, dass dieser auch in der neuen Gemeinde längerfristig garantiert werden kann. Kommen Zweifel auf, ist eine Fusion gefährdet. Andererseits bestimmt nicht immer die grösste Gemeinde alles. Man schaut, wo die Rahmenbedingen am besten sind, um die Aufgaben zu erfüllen. Da kann es schon vorkommen, dass man Aufgaben über mehrere Dörfer verteilt, um die bestehende Infrastruktur optimal zu nutzen. Bei ungleichgrossen Fusionspartnern kann es aber durchaus vorkommen, dass der Grössere viel bestimmt. Das ist beispielsweise bei Brugg und Schinznach-Bad der Fall. Das kann ich nicht beurteilen. Es kann aber sein, dass der grössere Partner so gut aufgestellt ist, dass er weitere Gemeinden integrieren kann. Beim BEEH-Projekt ist das nicht der Fall. Hier haben wir wirklich bei jedem Thema geschaut, wo die besten Rahmenbedingungen gewährleistet sind. Das zeigt schon die Tatsache, dass die Gemeindeverwaltung nicht in Bözen, sondern in Hornussen vorgesehen ist. Opposition hätte es auch gegeben, wenn man die Ortsbürgergemeinden in BEE abgeschafft hätte. Künftig können ehemalige Hornusser Ortsbürger wieder aufgenommen werden. Sind das nicht alte Zöpfe?

Die Gemeindeammänner haben meinen Hinweis überhört.