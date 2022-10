Fusionsabklärung Brugger Einwohnerrat macht den Weg für Villnachern frei und lehnt eine Spende für die Ukraine ab Nach dem Ja in Brugg liegt der Ball für einen Bruttokredit zur Ausarbeitung eines Fusionsvertrags bei den Stimmberechtigten von Villnachern. Nein sagte das Stadtparlament zur Verdoppelung der privaten Spenden vom Benefizanlass am 1. Juli zugunsten der Ukraine.

Die Gemeinde Villnachern hat 1700 Einwohnerinnen und Einwohner. Claudia Meier

Es war eine engagierte Diskussion am Freitagabend an der Brugger Einwohnerratssitzung im Campussaal, bei der einige Mitglieder mehrmals das Wort ergriffen. Nach knapp einer Stunde wurde der Bruttokredit in der Höhe von 60'000 Franken für die Ausarbeitung eines Fusionsvertrags mit 30:13 Stimmen gutgeheissen. Dagegen sprachen sich SVP und EVP aus. An der Sitzung waren 45 und später 46 von 50 Mitgliedern anwesend.

Das Stimmvolk von Villnachern entscheidet an der Gemeindeversammlung vom 23. November über den Projektierungskredit von 60'000 Franken brutto (der Kanton übernimmt die Hälfte der Kosten). Über den ausgearbeiteten Fusionsvertrag sollen dann der Einwohnerrat Brugg und die Stimmberechtigten von Villnachern in einem nächsten Schritt im ersten Halbjahr 2024 abstimmen.

Ausserdem wurde am Freitagabend die Verdoppelung der privaten Spenden vom Benefizanlass am 1. Juli zugunsten der Ukraine vom Einwohnerrat Brugg mit 19:25 Stimmen abgelehnt. Konkret ging es um einen Betrag in der Höhe von 15'011 Franken für Projekte der Glückskette.

Die ausführliche Berichterstattung zu allen sieben behandelten Traktanden der Brugger Einwohnerratssitzung sowie zu den Änderungsanträgen folgt später.