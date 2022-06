Fusion Brugg mag mit Villnachern flirten – erste Eckpfeiler werden eingeschlagen Der Gemeinderat Villnachern und der Stadtrat Brugg wollen eine Gemeindefusion prüfen. Warum das Projekt jetzt Fahrt aufnimmt.

In der Gemeinde Villnachern wohnen rund 1700 Personen. Ab 2026 gehört diese Kommune vielleicht zur Stadt Brugg. Sandra Ardizzone

Es schien fast so, als hätten alle darauf gewartet: Niemand reagierte in der Turnhalle in Villnachern, als Gemeindeammann Roland König am Mittwochabend im Anschluss an die zweistündige Sommergmeind verkündete, dass der Gemeinderat und der Stadtrat Brugg eine Gemeindefusion per 1. Januar 2026 prüfen wollen. Vorgesehen ist, dass der Einwohnerrat Brugg an seiner Sitzung vom 28. Oktober über einen entsprechenden Projektierungskredit befindet.

Roland König ist Gemeindeammann von Villnachern. zvg

In Villnachern soll das Geschäft für die Gmeind vom 23. November traktandiert werden. «Ich finde es gut, dass man Klarheit schafft und die Stimmberechtigten im Herbst ein erstes Mal zu diesem Thema abstimmen lässt», sagt Roland König am Tag nach der Gmeind. In den kommenden zwei bis vier Monaten müssten nun ein paar Eckpunkte definiert werden, um den Entscheidungsträgern im Herbst eine klare Botschaft vorlegen zu können.

Wer diesen Antrag für den Projektierungskredit ausarbeiten werde, sei im Detail noch nicht besprochen, antwortete König auf die entsprechende Frage. Ebenfalls noch nicht klar sei, wer als externer Berater – falls überhaupt – den Prozess begleiten würde.

Innerhalb dieser Legislatur wird die Frage geklärt

Anders als beim Zusammenschluss von Schinznach-Bad und Brugg per 1. Januar 2020, als es keine Neuwahlen für die Behörden gab, soll eine allfällige Fusion vom Bezirkshauptort Brugg mit der Gemeinde Villnachern auf den Start der nächsten Amtsperiode erfolgen. Im Rahmen der Gesamterneuerungswahlen würde so der grössere Wahlkreis automatisch berücksichtigt.

Das bedingt aber, dass die Fusionsfrage bald geklärt wird. Gemeindeammann König hofft auf möglichst sachliche Diskussionen, obwohl er weiss, dass es etwa bei den Themen Badi oder Bildung in Villnachern emotional werden kann.

In einer gemeinsamen Mitteilung erinnern der Gemeinderat Villnachern und der Stadtrat Brugg an das erste Zukunftsgespräch, zu dem sich die beiden Exekutiven auf Einladung des Gemeinderats Villnachern im November 2020 getroffen hatten. In einem offenen und kon­struktiven Dialog tauschten sie sich aus über Chancen und Risiken, Möglichkeiten und Formen einer engeren Zusammenarbeit der beiden Gemeinden aus. Dabei habe sich gezeigt, dass beide Seiten die bisherige Zusammenarbeit schätzen und grundsätzlich offen seien, Möglichkeiten für eine künftig noch verstärkte Zusammenarbeit bis hin zu einer Fusion zu prüfen, teilten die beiden Gemeinden dann im Juni 2021 mit.

Das Bassin der Badi Villnachern ist dieses Jahr nach einer erfolgreichen Volksinitiative repariert worden. Flavia Rüdiger

Nach ersten Vorabklärungen und einem Austausch mit den Gemeinden des Bezirks Brugg zu ihren Bedürfnissen im Hinblick auf die regionale Zusammenarbeit war keine andere ­Gemeinde bereit, beim aktuellen Fusionsprojekt mitzumachen. Deshalb haben Brugg und Villnachern den Prozess nun zu zweit aufgegleist.

Bevölkerung ist frühzeitig in Prozess einzubeziehen

In der Mitteilung heisst es weiter: «Beide Exekutiven sehen in der Fusion die Chance, Herausforderungen gemeinsam und zukunftsorientiert anzugehen und Entwicklungspotenziale zu nutzen.» Dabei sei es ihnen einerseits wichtig, die Bevölkerung frühzeitig in den Prozess einzubeziehen und andererseits nachhaltige Lösungen im Inte­resse beider Partner, aber auch im Interesse der Nachbargemeinden zu entwickeln.

Im Bezirk Brugg sind engere Zusammenarbeiten in diversen Gemeinden Thema: Im Birrfeld etwa wird die Auswertung einer Machbarkeitsstudie zum Thema Grossfusion nach dem Eigefäscht von Ende August erwartet. In der Region Geissberg wollen die Kommunen ebenfalls eher unter sich bleiben, als mit Brugg zusammenzuspannen.

Zurück nach Villnachern: An der Sommergmeind waren 63 ­– von insgesamt 1119 – Stimmberechtigte anwesend. Das entspricht einer Stimmbeteiligung von 5,6 Prozent. Ohne Diskussion und Gegenstimmen wurden der Rechenschaftsbericht und die Jahresrechnung 2021 sowie die Kreditabrechnung Gesamtrevision Nutzungsplanung genehmigt.

Diskussionsbedarf bestand beim Antrag zum Baurechtsvertrag mit der Axpo Grid AG, der mit einer Gegenstimme gutgeheissen wurde. Ebenfalls grünes Licht gab es für den Verpflichtungskredit für den Gestaltungsplan auf der Arbeitszone Annamatt in der Höhe von 190'000 Franken. Am Schluss wurden Verkehrsthemen besprochen.