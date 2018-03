Per 1. Mai sucht die Bad Schinznach AG für die Magma Bar & Lounge eine Pächterin oder Gerantin. Grund dafür: Bis anhin hat die Bad Schinznach AG die Bar selber geführt, diese Aufgabe will sie nun abgeben. «Wir möchten gerne einer externen Person die Chance geben, sich mit der Magma Bar & Lounge eine solide Existenz aufzubauen», sagt Daniel Bieri, Vorsitzender der Geschäftsleitung.

Die zukünftige Pächterin oder Gerantin soll – wenn möglich – aus der Region sein, gute Fachkompetenz mitbringen und eventuell bereits Erfahrungen in der Selbstständigkeit aufweisen. «Sehr wichtig ist, dass diese Person motiviert ist, eine eigene Bar zu führen», sagt Bieri. In der Ausschreibung wird der künftigen Betreiberin die Möglichkeit versprochen, «ihre Ideen und Träume in einem gut etablierten Betrieb zu verwirklichen».

Auffallend: In der Ausschreibung wird explizit eine Frau gesucht. Das sei der Wunsch seitens der Kundschaft gewesen, so Daniel Bieri. Etwa 80 Prozent der Kundschaft seien männlich «und diese Kundschaft wünsche sich eine Frau hinter der Bar». Gemäss Bieri habe aber auch die Rückmeldung von Kundinnen gezeigt, dass eine Frau favorisiert wird. Drei Bewerbungen seien bereits in der näheren Auswahl, verrät Bieri. Bewerbungen nehme man aber noch entgegen. Die künftige Pächterin oder Gerantin könne zwar ihre Ideen einbringen. Was aber bleibt, ist der Name der Bar sowie die Einrichtung.

Bar von gehobener Klasse

Die Magma Bar & Lounge gilt als Designer-Bar mit einem «einzigartigen stilistischen Ambiente von gehobener Klasse», wie es in der Ausschreibung heisst. Die Bar befindet sich im renovierten ehemaligen Gutshof. Mitgestaltet wurde Bar übrigens vom renommierten Eisenplastiker Bernhard Luginbühl. Sie ist ganzjährig geöffnet und befindet sich gemäss Ausschreibung in einem gepflegten und sehr guten Zustand. Die Bar ist weiter ausgestattet mit einer Aussenterrasse sowie einem Cheminée. Eine kleine Küche sowie ein zentrales Getränkebuffet gehören ebenfalls zur Ausstattung.

Findet die Bad Schinznach AG bis 1. Mai keine Pächterin, würde die Bar vorübergehend geschlossen. «Für private Veranstaltungen und Partys würden wir die Räumlichkeiten aber zur Verfügung stellen», sagt Bieri.