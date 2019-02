Fröhlich, bunt und ausgelassen soll ein gelungener Fasnachtsumzug sein. Beteiligte und Zuschauer sollen danach glücklich und zufrieden nach Hause gehen. Das ist das oberste Ziel der Verantwortlichen des Fasnachtsumzugs in Brugg, der am Sonntag, 10. März, stattfindet. Damit es ein tolles Fest wird, braucht es so einiges an Vorkehrungen. So wird am Brugger Fasnachtsumzug der Sicherheit viel Aufmerksamkeit zuteil. Damit die Sicherheit gewährleistet ist, müssen sich alle Beteiligten – Umzugsteilnehmer, aber auch Zuschauer – an gewisse Regeln halten. Das will auch das Umzugs-OK mit Thomas Steinhauer als Präsident und Bruno Schuler als Vizepräsident so.

Gestern Vormittag haben die beiden den Medien bekannt gegeben, welche Erwartungen sie an die teilnehmenden Gruppen, aber auch das Publikum haben. So mussten alle Umzugsteilnehmer den Bedingungen des OK zustimmen. Die Veranstalter bevorzugen beispielsweise Gruppen und Wagen, welche die Zuschauer in ihre Aktivitäten einbeziehen und so Bewegung in die Zuschauerreihen bringen. Auch Guggen, die sich bereit zeigten, vor und nach dem Umzug in der Stadt für Stimmung und Unterhaltung zu sorgen, wurden bevorzugt. «Unser Ziel ist es jeweils, 40 Nummern präsentieren zu können», sagt Thomas Steinhauer. Das ist dem OK gelungen. 41 Nummern stehen auf dem Programm.