«Fridolin» war ein Publikumsmagnet – doch der weisse Hirsch muss Königsfelden verlassen

Als Christian Egloff am Morgen des 17. Juni das Wildgehege in Windisch betrat, war der erste Anblick ein Schock. «Wir dachten, es wäre eine Totgeburt», erinnert sich der Leiter Gärtnerei der Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) in Königsfelden. In der Nacht war ein männliches Damhirschkalb zur Welt gekommen. Eigentlich nichts Besonderes, vergrössert sich die Herde doch jährlich um vier bis fünf Jungtiere. Doch «Fridolin» – wie er mittlerweile genannt wird – unterschied sich mit seinem komplett weissen Fell erheblich von den anderen.

Albinismus ist ein Gendefekt, der laut Mario Ludwig vom Magazin «Tierwelt» (3. Januar 2020) die Herstellung des dunklen Pigments Melanin im Körper stört. Ohne diesen Farbstoff blieben Haut, Fell oder Gefieder des Tieres weiss. Der junge Damhirsch in Königsfelden könnte sogar noch heller werden, da er bis zum zweiten Lebensjahr wächst und sich das Fell bis dahin weiter ändert. Trotzdem sei er aber eben kein typischer Albino, dafür fehlen ihm die klassischen roten Augen, wie Christian Egloff sagt.

Artgenossen mobben Albinos teilweise

Abgesehen von der Färbung des Fells merkt man dem sechsmonatigen Junghirsch den Gendefekt nicht an. Die Anfälligkeit für Hautschäden durch die UV-Strahlung der Sonne oder eine erhöhte Lichtempfindlichkeit der Augen, wie sie Mario Ludwig im Magazin «Tierwelt» beschreibt, hat Fridolin laut dem Leiter Gärtnerei nicht. Trotzdem hatte das Tier anfangs mit einem häufigen Problem von Albinos zu kämpfen. «Die Herde war skeptisch gegenüber dem ‹Weissen›. Wir haben ihn dann aber Stück für Stück integriert», erklärt Christian Egloff. Gemäss Ludwig werden Albinos teilweise sogar von ihren Artgenossen gemobbt. Bei der Partnersuche seien sie meist zweite Wahl.

In der freien Wildbahn kommen noch andere Schwierigkeiten dazu: «Gerade bei Arten, die normalerweise durch eine dunkle Haut- oder Fellfarbe gut getarnt sind, fallen die Albinoversionen natürlich viel stärker auf und werden leichter von Raubtieren erbeutet», schreibt Mario Ludwig. Weisse Hirsche gebe es darum meist nur in Tierparks zu sehen, in Deutschland weiss Egloff aber von einigen freilebenden. Einer soll sogar schon zwölf Jahre alt sein.

Männchen werden abgegeben oder geschossen

Allen Startschwierigkeiten im Königsfelder Wildgehege zum Trotz war der weisse Hirsch von Anfang an ein Pu­blikumsmagnet. «Die Besucherzahlen haben sich verdreifacht», sagt Egloff. Trotz seiner Beliebtheit kann Fridolin nicht in Königsfelden bleiben. Denn die Herde darf nur einen «Platzhirsch» haben. Egloff führt aus: «Ansonsten käme es zwischen den jungen Männchen und dem Leittier zu Kämpfen um die Weibchen.» Deshalb würden die sogenannten «Stiere» jeweils einmal im Jahr an andere Tierparks oder private Züchter vermittelt – oder auch geschossen.

Dass das bei dem seltenen weissen Hirsch nicht in Frage kommt, war für Egloff klar. Umso erleichterter sei man, dass eine Lösung gefunden wurde. Ein privater Hirschzüchter aus Bern will Tier als Publikumsattraktion übernehmen. «Aktuell sind wir noch an den Abklärungen, aber der Interessent war bereits hier in Königsfelden und hat ­Fridolin besucht.» Auch Egloff besichtigte das potenzielle Gehege in Bern, um zu sehen, ob dieses den heutigen Vorschriften und Anforderungen entspricht.

Trotz dieser Lösung findet es das Team des Königsfelder Wildgeheges schade, dass der weisse Hirsch sie verlässt. Bis im Sommer 2021 bleibe ­Fridolin ihnen aber ja noch erhalten. Zudem ziert er in diesem Jahr die Weihnachtskarte der PDAG.