Freizeitwerkstatt «Als Einzelperson gehe ich nicht auf bekannte Personen zu – als Gruppe schon»: In Brugg entsteht ein Treffpunkt für Fotografie und Gestaltung Die Freizeitwerkstatt lockt mit einem neuen, kostenlosen Angebot. Mitte November veranstaltet der Verein in seinen Räumlichkeiten an der Schulthess-Allee dazu zwei Informationsanlässe. Interessierte haben noch viel Spielraum.

Co-Vereinspräsidentin Marianne Badertscher und Gönner Peter Munz werden das neue Angebot der Freizeitwerkstatt begleiten. Maja Reznicek

Zuerst war die Idee noch schwarz-weiss. Anfang 2021 hatte die Freizeitwerkstatt (FZW) Brugg das Fotolabor des Berufs- und Weiterbildungszentrums (BWZ) Brugg übernommen und wieder funktionstüchtig gemacht. Die analoge Fotografie stand im Vordergrund. Richtig ins Tun kam man in dem Bereich aber nicht. Co-Vereinspräsidentin Marianne Badertscher erklärt:

«Genutzt haben wir das Labor zum ersten Mal im Juni 2022.»

Das könnte sich jetzt ändern.

FZW-Gönner Peter Munz schlug dem Verein nämlich vor, seine Tätigkeit vom Schwarz-Weiss-Bereich auf Fotografie allgemein auszuweiten. «Das ist bei uns auf grosse Begeisterung gestossen.» Gleichzeitig wollten die Projektinitianten Badertscher, Munz und Markus Janousch eine Möglichkeit für Austausch und gegenseitiges Voneinanderlernen schaffen. Entstanden ist daraus der neue Treffpunkt Fotografie und Gestaltung.

Die Freizeitwerkstatt befindet sich im Kupperhaus. Alex Spichale

Voraussichtlich einmal pro Monat am Mittwoch – die genauen Daten werden mit den Teilnehmenden ausgemacht – soll das Angebot für Menschen, die sich ernsthaft und engagiert mit dem Medium auseinandersetzen wollen, stattfinden.

Von der Nutzung des Labors bis zum Fachexperten-Vortrag

Das exakte Programm für die jeweils 90-minütigen Anlässe steht noch offen. Peter Munz sagt:

«Eine erste Möglichkeit ist, dass jeder individuell ein Thema bearbeitet und sein Ergebnis dann in der Gruppe präsentiert.»

Auch konkrete Fragen à la «Wie mache ich bessere Porträts?» könnten im Austausch behandelt werden.

Ausserdem, so führt der Physik-Dozent aus, liessen sich auch zu ausgewählten Themen Fachexperten einladen. Er sagt: «Als Einzelperson gehe ich nicht auf bekannte Personen zu – als Gruppe schon.» Auf Wunsch könnten auch Programmpunkte wie ein Besuch im Fotolabor des BWZ aufgenommen werden. «Um das Labor zum Leben zu erwecken», ergänzt Badertscher. Wichtig sei, dass es sich bei dem Angebot nicht um einen Kurs, sondern einen Treffpunkt handle.

Die Freizeitwerkstatt bietet ein breites Angebot: vom Nähkurs bis zur Kinderwerkstatt. Maja Reznicek

Badertscher und Munz werden die Termine jeweils begleiten. Der Brugger ist seit jungen Jahren mit der Kamera unterwegs und hat sich unter anderem an der Kunstgewerbeschule Zürich weitergebildet. Ausserdem sei er Teil einer Gruppe Autodidaktischer Fotografen und Fotografinnen (GAF) gewesen. «Der Treffpunkt in der Freizeitwerkstatt ist vom Geist her etwas Ähnliches.»

Peter Munz: «Der Treffpunkt ist kein exklusiver Kreis»

Gemäss Marianne Badertscher sind mit dem Angebot Personen ab 16 Jahren aus der Region und darüber hinaus angesprochen. Zukünftig soll sich die Gruppengrösse zwischen sechs und acht Erwachsenen bewegen. Die Co-Präsidentin versichert:

«Wir können aber schon mit zwei Personen anfangen.»

Vorkenntnisse oder eine teure Kameraausrüstung brauchen die Beteiligten nicht zwingend. Vier einfache Spiegelreflexkameras stehen in der Freizeitwerkstatt zur Verfügung.

Im Juni 2021 zog die Freizeitwerkstatt offiziell ins Kupperhaus ein. Alex Spichale

Ausserdem ergänzt Munz: «Der Treffpunkt ist kein exklusiver Kreis.» Man könne jederzeit zur Gruppe dazustossen. «Wir hoffen natürlich auf eine gewisse Anhänglichkeit», sagt der Dozent mit einem Schmunzeln. Grundsätzlich soll das Angebot kostenlos sein und auch eine Mitgliedschaft beim FZW-Verein ist nicht nötig. Bei speziellen Anlässen, wenn etwa ein Fachexperte eingeladen wird, könnten sich die Veranstalter einen Beitrag von Seiten der Teilnehmenden vorstellen.

Mitte November informieren die Initianten zweimal über das neue Angebot. Man formuliere dabei eigene Gedanken zum Treffpunkt, sei aber offen für weitere Ideen und Anregungen. Alle Interessierten sind aufgerufen, bis zu sechs eigene Bilder – idealerweise in ausgedruckter Form – an den Anlass mitzubringen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.