Mit «erstem klimaneutralen Feuerwerk in Villnachern» hat die Schülerschaft den neuen Spielplatz eingeweiht

Am 23. September war es soweit: Nach dem Spatenstich am 8. Juli wurde nun der neue Spielplatz bei der Schule in Villnachern offiziell eröffnet. Gesponserte Picknicktische ergänzen die Spielinfrastruktur.