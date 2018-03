Können Sie Beispiele nennen?

Ein Freiwilligenaufruf in Schinznach-Dorf im Sommer 2017 hat zum Beispiel die Einrichtung eines wöchentlichen Deutschkurses für die dort lebenden Asylbewerberinnen aus Eritrea ermöglicht. In Villigen, Rüfenach, Riniken werden Freiwillige sich in engem Kontakt mit den Gemeinden um die Asylsuchenden in ihren Wohnorten kümmern.

Wie wird die Koordinationsstelle finanziert?

Die Koordinationsstellen werden alle aus dem Swisslosfonds finanziert und sind vorläufig auf drei Jahre, 2017 bis 2019, befristet. Die Stelle in Brugg umfasst 25 Stellenprozente.

Warum sind es vor allem kirchliche Organisationen, die sich für die Integration von Asylsuchenden einsetzen?

Die regionalen Koordinationsstellen sind bei sehr unterschiedlichen Organisationen angegliedert worden. Nur für die Region Brugg führt die römisch-katholische Kirchgemeinde die Stelle im Auftrag des Kantons. Alle Organisationen setzen sich gemeinsam für die Integration von Menschen in unserem Umfeld ein, damit ein friedliches und positives Miteinander gefördert wird. Die katholische Kirche unterstützt im Sinne der Nächstenliebe. Das bedeutet, dass die Kirche Solidarität im Alltag fördert, Menschen über Grenzen hinweg zusammenführt, sie zur Verantwortung gegenüber anderen ermutigt und zum gemeinsamen Teilen aufruft.

Inwiefern kann der christliche Hintergrund allenfalls die Arbeit mit Asylsuchenden auch behindern?

Grundsätzlich sollen Freiwilligenangebote religionsneutral sein. Kirchliche Angebote, auch von Freikirchen, stehen in der Regel allen Interessenten aller Religionszugehörigkeiten ohne Vorbehalt offen und umfassen meiner Erfahrung nach keinen Missionierungsauftrag. Sofern die Missionierung dennoch ein wichtiger Teil der Unterstützung sein sollte, muss dies den Asylsuchenden sehr deutlich gemacht werden.

Was für Angebote fehlen aus Ihrer Sicht in der Region Brugg noch?

Sehr hilfreich wäre ein weiterer wöchentlicher Termin mit Deutschkursen, zum Beispiel in Brugg oder Windisch, zusätzlich zum sehr gut angenommenen Angebot des «Contact» im Pic am Montagnachmittag. Auch ein zusätzlicher Treffpunkt für regelmässige, unkomplizierte Kontakte mit Einheimischen könnte mit Freiwilligen aufgebaut werden.

Grundsätzlich sind weitere lokale Direktkontakte oder Patenschaften zu Asylsuchenden in den Gemeinden über die Gemeindevertreter oder mit Unterstützung der Koordinationsstelle zu begrüssen. Weitere Sportangebote, wie gemeinsames Fussballspielen oder Joggen sind ebenfalls immer willkommen und einfach umzusetzen.

Freiwillige leisten in diesen Bereichen eine wertvolle Arbeit für die Gesellschaft. Sie können die Integration von Asylsuchenden erleichtern und beschleunigen, sodass diese bei Erhalt einer längerfristigen Aufenthaltsgenehmigung für den Start in ein selbstständigeres Leben in der Schweiz bereits eine gute Basis haben.