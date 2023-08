Freizeit Nach der Hitzewelle: So lief die bisherige Badisaison für Freibäder in der Region Brugg Die Badisaison für diesen Sommer ist bald vorbei. Die AZ fragte bei verschiedenen Freibädern in der Region nach, wie viele Besuchende sie bisher hatten und wie lange die Saison noch andauert.

An einem Spitzentag werden für das Freibad in Brugg über 2000 Tickets gelöst. Bild: Claudia Meier

Nach der Hitzewelle soll es nun wieder etwas kühler werden. Mit der Temperaturabnahme neigt sich auch die Badisaison langsam dem Ende zu. Am vergangenen Samstag zählte das Freibad Brugg 1100 Eintritte, am Sonntag sogar 1500.

Wie Michael Steger, Teamleiter des Frei- und Hallenbad Brugg, erläutert, seien die Besucherzahlen jeweils stark vom Wetter abhängig. So hatten sie aufgrund des schlechten Wetters vom 24. Juli bis zum 9. August praktisch keinen Betrieb. Auch im Mai sah es nicht besser aus:

Vom 13. zum 31. Mai hatten sie lediglich 2700 Eintritte. Da es im Juni und auch in den letzten zwei Wochen jedoch ziemlich warm wurde, konnten sie laut Steger die Zahlen aufholen. An einem Spitzentag verkaufe die Badi über 2000 Tickets.

«Ohne die Badenfahrt hätten wir dies wohl auch am Sonntag erreicht», erklärt Steger. Brugg liege aktuell leicht unter den Zahlen des letzten Jahres. Laut dem Rechenschaftsbericht wurden 2022 insgesamt 57’382 Eintritte im Freibad verzeichnet. Die Badisaison dauert noch bis zum 10. September.

Selbst unter der Woche: Über 1000 Gäste am Tag

Das Freibad Heumatten in Windisch verkaufte letztes Wochenende 3000 Einlässe. Wie Jonas Lüscher von der Abteilung Planung und Bau in Windisch erklärt, werden derzeit selbst unter der Woche Besucherzahlen von über 1000 Gästen am Tag gezählt. Die Türen des Heumatten sind noch bis zum 16. September geöffnet.

Thomas Liechti von der Gemeindeverwaltung Villnachern gab auf Anfrage bekannt, dass ihre Badi am vergangenen Sonntag insgesamt 282 Eintritte verzeichnete. Dies entspreche einem sehr gut besuchten Wochenende. Das Bad bleibe noch bis einschliesslich Sonntag, 3. September, geöffnet.

In Villnachern wurden dieses Jahr bereits 566 Eintritte mehr als im letzten gezählt. Bild: Sandra Ardizzone

Ein Viertel mehr Einlässe als an normalen Wochenenden

In Schinznach seien am vergangenen Wochenende insgesamt etwa 1500 Eintritte gelöst worden. Wie der Betriebsleiter Robert Flury aufklärt, entspreche dies etwa einem Viertel mehr als an «normalen» Wochenenden. Besucherinnen und Besucher werden noch bis zum 17. September empfangen.

Grösstenteils gaben die Badeanstalten an, ähnliche Zahlen wie im Vorjahr zu verzeichnen. Einzig in Villnachern sieht es besser aus. Bis zum 24. August wurden dort 6735 Besucher gezählt. Dies waren bereits 566 Eintritte mehr als im Vorjahr. In allen Bädern lag die Wassertemperatur im Hauptschwimmbecken diese Woche bei 25 bis 27 Grad.

Jasmine Wernli von der Gemeindekanzlei Villigen gab an, dass die Gemeinde zum jetzigen Zeitpunkt noch über keine aktuellen Besucherzahlen verfüge. Das Schwimmbad Villigen sei noch bis zum 3. September offen.