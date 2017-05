Deshalb passt der Name perfekt

Ins Leben gerufen wurden Burning Witches 2005 von Gitarristin Romana – die von Anfang an das Ziel verfolgte, eine reine Frauen-Band zu gründen. Die Bandmitglieder sind in den Kantonen Aargau und Zürich aufgewachsen, wohnen heute mehrheitlich in Brugg und Umgebung, wo sie an Schulen Musik unterrichten. Neben Romana sind dies: Sängerin Seraina, Gitarristin Alea, Bassistin Jay sowie Schlagzeugerin Lala. Der Bandraum befindet sich – logischerweise – in Brugg, «wo mindestens zwei- bis dreimal die Woche rund vier Stunden zusammen geprobt wird», so Romana. Dazu komme das tägliche Üben zu Hause.