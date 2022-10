Flusswasserkraftwerk Wegen Ausgleichsmassnahmen: Villigen und Böttstein verlieren wohl Landwirtschaftsland – jetzt liegt der Ball beim Parlament Damit das Hydraulische Kraftwerk Beznau weiterhin betrieben werden darf, braucht es neben einer Neukonzessionierung auch eine Anpassung des kantonalen Richtplans. Am Freitag, 7. Oktober, hat der Regierungsrat eine entsprechende Botschaft an den Grossen Rat versandt.

Das Flusswasserkraftwerk Beznau wurde zwischen 1898 und 1902 erstellt. Seither ist es mehrmals erneuert und erweitert worden. Frank Reiser (1. April 2007)

Ende August ist die Konzession für das Hydraulische Kraftwerk Beznau (HKB) erloschen. Dank einer Duldungsverfügung ist das Flusswasserkraftwerk aber momentan immer noch am Laufen.

Damit es auch die nächsten 30 Jahre betrieben werden kann, ist eine Neukonzessionierung erforderlich. Mit dieser einher geht eine vorgängige Anpassung des kantonalen Richtplans. Letztere wurde kürzlich vom Regierungsrat beim Grossen Rat beantragt. Aber der Reihe nach.

Axpo schlägt sechs Ausgleichsmassnahmen vor

Die Inhaberin des HKB, die Energieversorgerin Axpo, hat beim Kanton um eine Neukonzessionierung mit einer Dauer bis zum 30. September 2052 ersucht. Doch dafür müssen gewisse Vorgaben erfüllt werden. In der Botschaft des Regierungsrats an den Grossen Rat ist zu lesen:

«Beim HKB handelt es sich um eine Anlage mit erheblichen Auswirkungen auf den aquatischen Umweltbereich.»

Entsprechend sei im Rahmen der Neukonzessionierung ein ökologischer Ersatz und/oder Ausgleich zu leisten.

Das HKB befindet sich am unteren Aarelauf zwischen Brugg und Koblenz. Frank Reiser (1. April 2007)

Die Axpo schlägt diesbezüglich sechs Ausgleichsmassnahmen vor. So soll in der Restwasserstrecke bei der Insel Beznau das eine Ufer allgemein aufgewertet und am anderen sollen Buhnen erstellt werden. Buhnen sind eine Art quer zur Uferlinie angelegte Dämme, die unter anderem das Ufer vor Erosion schützen.

Auf der Höhe des Wildtierkorridors Grossmatt/Au in Böttstein sollen ein Flachsee geschaffen und der Wildtierwarteraum aufgewertet werden. Bei der Kumetmatt/Stalde in Villigen soll ein neues Seitengewässer entstehen und das bestehende Amphibiengewässer erweitert werden.

2015 wurde der Amphibienlebensraum in Villigen ausgebaut und aufgewertet. Michael Hunziker (3. März 2015)

Um diese Ausgleichsmassnahmen umzusetzen, wird jetzt Landwirtschaftsland, genauer gesagt Fruchtfolgefläche, benötigt. Die beiden Massnahmen in der Restwasserstrecke bei der Insel Beznau beanspruchen keine Fruchtfolgefläche. Die anderen Massnahmen, welche Gebiete in den Gemeinden Böttstein und Villigen tangieren, hingegen schon. Für Böttstein macht das einen Verlust von 3,4 Hektaren und für Villigen von 1,7 Hektaren Fruchtfolgefläche.

Gesuch liegt in verschiedenen Gemeindeverwaltungen auf

Doch da die Reduktion von Fruchtfolgeflächen ab einer bestimmten Grösse nicht einfach so bestimmt werden kann, muss für das Vorhaben der Axpo der kantonale Richtplan angepasst werden. Somit sind zwei Verfahren erforderlich. Denn die Neukonzessionierung kann erst erteilt werden, wenn der Richtplananpassung stattgegeben wurde. Beide Anträge sind schon vor einiger Zeit beim Kanton eingereicht worden.

Die jährliche Energieproduktion des HKB soll auch in Zukunft 181 GWh betragen. Emanuel Freudiger (13. Juli 2010)

Das Konzessionsgesuch kann noch bis am 27. Oktober auf den Gemeindeverwaltungen Villigen, Brugg, Döttingen, Böttstein, Würenlingen, Untersiggenthal und Gebenstorf sowie bei der Abteilung Landschaft und Gewässer und dem Departement Bau, Verkehr und Umwelt in Aarau eingesehen werden.

Am 7. Oktober versandte der Regierungsrat an den Grossen Rat eine Botschaft, in der er beantragt, dass dieser die Anpassung des Richtplans beschliesst. «Nach Prüfung der Unterlagen, der Ergebnisse der Vernehmlassung und Anhörung/Mitwirkung sowie aufgrund der in der Botschaft dargestellten Interessenabwägung ergibt sich, dass die Vorlage aus kantonaler Sicht abgestimmt ist und festgesetzt werden kann», heisst es in der Botschaft.