Rob Kitsos hat am Bard College mit einem Bachelor in Tanz und Theater sowie mit einem Master of Fine Arts an der University of Washington abgeschlossen. Er ist ein angesehener, mehrfach ausgezeichneter Tänzer, Dozent und Choreograf, der mit einigen internationalen Kompagnien in den USA, in Asien und Europa tätig war. Aufgetreten ist er an vielen internationalen Festivals. Rob Kitsos hat zusätzlich Pantomime in Paris studiert. Er spielte Schlagzeug in einer Rockband. Oft komponiert und spielt er für seine Choreografien seine eigene Musik und kreiert auch eigene Videoprojektionen. Er doziert seit über 20 Jahren an Universitäten und unterrichtet zeitgenössischen Tanz, Komposition, Repertoire oder Improvisation. (AZ)