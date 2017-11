Die Stiftung zum Schutze der Fledermäuse in der Schweiz (SSF) empfiehlt folgendes Verhalten: Bleiben Sie ruhig. Öffnen Sie die Fenster und löschen Sie das Licht. Die Fledermaus fliegt in der Regel innert weniger Minuten von selbst hinaus. Versuchen Sie keinesfalls, die Fledermaus zu fangen oder hinauszujagen. Denn dadurch gerät diese in Panik und findet den Ausgang nicht mehr. Nehmen Sie am Boden liegende Tiere mit Handschuhen oder einem Tuch auf, um sich vor Bissen zu schützen, und legen Sie sie auf den Fenstersims.

Auskünfte und Hilfestellung erhalten Sie beim Fledermausschutz-Nottelefon:

079 330 60 60 oder vom Kantonalen Fledermausschutz-Beauftragten Andres Beck:

056 426 19 76. (BLA)