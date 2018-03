Mit der gestrigen Ankündigung, Beznau 1 nach einem rund dreijährigen Unterbruch wieder in Betrieb zu nehmen, sind auch die Atomkraftkritiker präsent auf allen Kanälen. Diesen Sonntag laden sie ein ins Kulturhaus Odeon in Brugg zum «Halbwertszeit-Filmfestival».

Mit dieser jährlichen Veranstaltungsreihe wird erinnert an die Katastrophe von Fukushima am 11. März 2011. Nach einem Erdbeben und der Überflutung durch einen Tsunami kam es zu Kernschmelzen in den Reaktorblöcken im Atomkraftwerk an der japanischen Ostküste. Radioaktives Material wurde freigesetzt.

Japan einen Tag nach der Katastrophe im Jahr 2011: