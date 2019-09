1,83 Terabyte Daten, 613 Untertitel und 1296 Schnitte: An der Premiere von «BurnOut» im Brugger Kulturhaus Odeon am vergangenen Sonntag zeigt sich, welch enorme Arbeit in der Produktion eines Films steckt.

Noch eindrücklicher sind diese Zahlen deshalb, weil es sich nicht um einen gewöhnlichen Spielfilm handelt. «BurnOut» ist nämlich das Werk von Schülerinnen und Schülern der Abschlussklassen der Bezirksschule Windisch.