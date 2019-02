Der Höhepunkt ist der grosse Fasnachtsumzug in Brugg am 10. März. Aber auch sonst ist im Bezirk so einiges los. Hier feiern die Fasnächtler:

Bözen

Samstag, 16. März: Die Männerriege organisiert einen Maskenball unter dem Motto «Comics». Beginn um 20.02 Uhr auf dem Schulhausplatz Bözen mit dem Guggenkonzert. Für die fasnächtlichen Töne sorgen die Kappi-Clique Baden, Opus 5614 sowie die Schlossgeischt-Schränzer Länzburg. Für Vollmasken ist der Eintritt gratis, für Unmaskierte kostet er 15 Franken. Am Nachmittag dürfen bereits die Kinder die dekorierte Turnhalle nutzen, um ihre Kinderfasnacht (14 bis 17 Uhr) zu feiern.

Brugg

Donnerstag, 7. März: Fasnachtseröffnung um 19 Uhr mit der Häxered im Salzhaus. Anschliessend geht es ab 20 Uhr mexikanisch weiter. Das Motto der Värslischmitte heisst dieses Jahr «Viva México». Speedy Gonzales wird die Värslischmitte mit «Arriba, arriba! Ándale!» eröffnen. Bis 1 Uhr nachts werden Schnitzelbänke und Guggen auftreten und für einen gelungenen ersten Fasnachtsabend sorgen. Der Eintritt ist frei.

Freitag, 8. März: «Fiesta Mexicana» lautet an diesem Abend das Motto im Salzhaus. Värsli und Guggenmusiktöne bereichern den Abend. Türöffnung ist um 19.30 Uhr, offen ist bis 1 Uhr.

Samstag, 9. März: Unter «Banco Coteletta» wird im Salzhaus ein feines Vier-Gang-Menü serviert. Für Unterhaltung sorgen Värsli sowie das Basler Fasnachtsorchester. Türöffnung und Apéro um 19 Uhr, Kostenpunkt für Apéro und Diner: 49 Franken. Anmelden kann man sich bei der Värslischmitte bis 4. März. Ab 22 Uhr ist der Eintritt frei.

Sonntag, 10. März: Grosser Fasnachtsumzug in Brugg unter dem Motto «Mer göhnd as Fäscht». Los gehts um punkt 13.57 Uhr. Sämtliche Startplätze sind vergeben. Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich entsprechend auf einen grossen, farbenfrohen Umzug freuen. Dafür verantwortlich ist das «OK Fasnacht Brugg 2019», das an der ausserordentlichen GV der Konfettispalter mit der Organisation der Fasnacht 2019 betraut wurde.

Hausen