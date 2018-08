Regelmässig gehts nur im Schritttempo vorwärts auf den Strassen rund um Brugg: Mit dem zunehmenden Verkehr hat auch die Feuerwehr zu kämpfen – die einrückende Mannschaft genauso wie die ausrückenden Fahrzeuge.

Den Zusammenschluss der Stadt Brugg mit der Gemeinde Schinznach-Bad auf Anfang 2020 hat die Feuerwehr zum Anlass genommen, ihre Standort- und Fahrzeugkonzepte gesamthaft zu überdenken und neu zu strukturieren. Die Rede ist sowohl von organisatorischen und baulichen Massnahmen als auch von Ersatz- und Neubeschaffungen von Fahrzeugen.

Konkret entscheidet der Einwohnerrat an seiner nächsten Sitzung über einen Kredit von 340'000 Franken für die Reaktivierung des Feuerwehrlokals in Umiken, über einen Kredit von 160'000 Franken für die Beschaffung eines neuen Atemschutzfahrzeugs sowie über einen Kredit von 430'000 Franken für die Beschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeugs.

Hauptstandort Stahlrain bleibt

Laut neuem Gesamtkonzept wird am Hauptstandort Stahlrain in Brugg festgehalten. In diesem Hauptmagazin befindet sich der überwiegende Teil der Einsatzmittel. Der Aussenstandort Schinznach-Bad wird mit einem Tanklöschfahrzeug, einem Personentransportfahrzeug sowie entsprechender Ausrüstung ausgestattet und soll durch 20 Angehörige der Feuerwehr besetzt werden.

Im Ortsteil Umiken wird das Feuerwehrlokal an der Villnachernstrasse wieder aktiviert. Auch dieser Aussenstandort wird mit einem Tanklöschfahrzeug, einem Personentransportfahrzeug sowie entsprechender Ausrüstung ausgestattet und soll ebenfalls durch 20 Angehörige der Feuerwehr besetzt werden. Die jährlichen Unterhalts- und Betriebskosten belaufen sich auf voraussichtlich rund 11'000 Franken. In Lauffohr schliesslich, ist vorgesehen, wird ein Personentransportfahrzeug stationiert.

«Die Notwendigkeit von zusätzlichen Magazinen ist gegeben», führt der Stadtrat in seiner Botschaft an den Einwohnerrat aus und verweist auf die spezielle geografische Lage mit der Aare als Trennung der Ortsteile sowie die längliche Ausdehnung des Gemeindegebiets.

«Zangenangriff» ist möglich

Die Reaktivierung des Aussenstandorts Umiken bringt der Feuerwehr den Nutzen, so der Stadtrat, dass neu ein Tanklöschfahrzeug «als Ersteinsatzmittel an einem strategisch guten Standort verfügbar sein wird, sowohl für die Gemeinde Riniken als auch für den Ortsteil Umiken». Anders gesagt: Künftig sei auf beiden Seiten des Flusses je ein Tanklöschfahrzeug stationiert. Bei Anlässen wie dem Jugendfest oder dem slowUp müssten keine Pikettelemente mehr betrieben werden, wenn alle Brückenübergänge gesperrt sind. Überdies werde durch einen zweiten Tanklöschfahrzeug-Standort ein «Zangenangriff» aus zwei Richtungen möglich. «Gerade in Bezug auf die Altstadt ist das ein entscheidender Vorteil.»

Kurz: Die veränderten Rahmenbedingungen zwingen die Feuerwehr Brugg, neue Wege zu gehen, hält der Stadtrat fest. «Der grosse Vorteil des vorliegenden Gesamtkonzepts ist der Umstand, dass bestehende Ressourcen genutzt werden und mit verhältnismässig wenig Aufwand eine markante Verbesserung der aktuellen Situation erreicht wird.» Die beantragten Neu- und Ersatzbeschaffungen wurden mit Bedacht und unter Berücksichtigung der aktuellen und zukünftigen Anforderungen vorgenommen, fügt die Behörde an. «Die Beschaffungen sowie die baulichen Massnahmen erfüllen die wirtschaftlichen und funktionalen Aspekte bestmöglich und stellen sicher, dass die Feuerwehr ihren Auftrag wie bisher vollumfänglich wahrnehmen kann.»

Einwohnerrat: Freitag, 7. September, 19.30 Uhr, Rathaussaal Brugg.