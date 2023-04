Fest Zweite Birrfelder Frühlings-Chilbi soll Gemeinden aus dem Winterschlaf holen Vom 5. bis 7. Mai wird der Anlass der Gemeinden Birr, Birrhard und Lupfig in Birr stattfinden. Worauf sich die Besucherinnen und Besucher freuen können.

Am letzten Grossanlass, dem Eigefäscht 2022 in Birr und Lupfig, lockte der Lunapark Besuchende an. Bild: Irene Hung-König

Nach einem «sehr geglückten» Start im letzten Jahr soll die «Birrfelder Frühlings-Chilbi» auch 2023 wieder stattfinden, so die Pressemitteilung der Gemeinde Birr. Der Anlass von Birr, Birrhard und Lupfig wird am ersten Wochenende im Mai, vom Abend des 5. bis zum Abend des 7. Mai, durchgeführt werden.

Die Chilbi soll die Vorfreude auf den Sommer wecken und ein Erwachen aus dem Winterschlaf für das Eigenamt darstellen. Das Brötliexamen, ein Anlass, der traditionellerweise immer Anfang Mai stattfand, wird dieses Jahr zum ersten Mal in den Juli verschoben.

Schulkinder bekommen Freikarten für den Lunapark

Während der Turnverein Birr den kulinarischen Aspekt des Festes übernehmen wird, liefert der FC Birr ein Festzelt mit Sitzplätzen und wird für den Sound verantwortlich sein. An den drei Tagen im Mai laden eine Festbeiz und ein Lunapark mit Bahnen sowie Spielen Besucherinnen und Besucher auf den Kiesparkplatz an der Eigenämterstrasse in der Nähe der Schulanlage Nidermatt in Birr ein.

Um jedem Kind den Lunapark zu ermöglichen, werden laut Pressemitteilung an alle Schülerinnen und Schüler der Gemeinden Birr, Birrhard und Lupfig, inklusive dem Ortsteil Scherz, Freikarten für die Bahnen abgegeben werden.