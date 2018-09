Flexibilität war angesagt am Samstagmorgen, da man für die Stunde der offiziellen Einweihungsfeier mit kräftigem Regen rechnete: Anstatt draussen vor dem Stapferschulhaus, fanden die Reden zur Einweihung des renovierten und erweiterten historischen Baus im Singsaal statt. Die Kinder sangen ihr «Stapferlied» und später das «Dankeschön-Lied» an die Handwerker dicht gedrängt vor dem Singsaal. Für Stadtrat Reto Wettstein (Ressortvorsteher Planung und Bau), war das Bauprojekt der letzten 18 Monate, wofür ein Kredit von 10,56 Mio. Franken gesprochen worden war, ein «Projekt von Generationen an Generationen». «Beton für Bildung kostet», das eine schliesse aber das andere nicht aus, sondern wirke wechselwirksam befruchtend. Er betitelte den Bau von Architekt Albert Froelich 1909/1910 als reine Poesie und zitierte dazu Bertold Brechts Gedicht «Von allen Werken», in dem es zu Beginn heisst: «Von allen Werken die liebsten sind mir die gebrauchten.» In diesem Zusammenhang wies Reto Wettstein auf die hervorgehobenen Parkettböden in den Schulzimmern, aber auch auf den in seinen – mit dem freigelegten Fries – ursprünglichen Zustand versetzten Singsaal. Den neuen Uhrenturm sowie die 50-prozentige Reduktion des Energieverbrauchs bezeichnete er als weitere Highlights.

Architekt Lukas Zumsteg, vom Brugger Architekturbüro Liechti Graf Zumsteg, sprach von einem Freudentag. «Wir haben versucht, den Reichtum dieses Gebäudes hervorzuheben und gleichzeitig mit dem Erweiterungsbau Neues zu schaffen. Wir haben erfahren, dass die Architektur mit dem Betrachter ein Gespräch führen kann», so der Architekt. Um dem Dialog zwischen Alt und Neu lauschen zu können, brauche es keine Ohren, sondern Augen. Als Dankeschön für die gute Zusammenarbeit überreichte Lukas Zumsteg ein gross gebackenes ABC: das «A» erhielt Schulleiterin Barbara Iten, das «B» ging an die Abteilung Planung und Bau mit Projektleiter Jörg Steinhardt und das «C» schliesslich an den Brugger Stadtrat.