Peter Knecht (FDP) und Jürg Baur (CVP) treten an bei der Stadtratswahl in Brugg vom 4. März. Wo die beiden Kandidaten politisch stehen, haben sie in den Medien bereits das eine oder andere Mal ausführlich dargelegt. Um die Menschen hinter den Politikern besser kennen zu lernen, hat sie die AZ mit acht ganz persönlichen, lockeren Fragen konfrontiert.

Jürg Baur weilt derzeit als freiwilliger Helfer an den Olympischen Winterspielen in Südkorea und ist offenbar mehr schlecht als recht erreichbar. Seine Antworten sind – noch – nicht eingetroffen. Peter Knecht dagegen hat postwendend auf die Anfrage reagiert: erfrischend offen und unkompliziert, sympathisch und mit einem Augenzwinkern.

Der 51-Jährige ist Inhaber und Geschäftsführer der Columbus Tours AG. Spezialisiert ist das Büro auf Reisen für Golfer. Knecht ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Bei den letzten Brugger Einwohnerratswahlen trat er – erstmals – als FDP-Kandidat in Erscheinung und schaffte es auf Anhieb auf den ersten Ersatzplatz.

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kindergärtler?

Ich wollte Pilot werden. Die grenzenlose Freiheit über den Wolken und die Fliegerei faszinieren mich bis heute.