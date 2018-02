An diesem Samstag war die Schweiz für eine Nacht kein Binnenland mehr. Die «Trombongos», eine Guggenmusik aus Windisch, verwandelten die Dorfturnhalle in einen grossen Hafen. Die Gäste konnten sich an der Bar des Kreuzfahrtschiffes vergnügen oder eine wilde Party in einem Jachtklub feiern. Aber auch die anrüchige Seite eines Hafens fehlte natürlich nicht: Im Keller wartete eine Rotlichtkneipe auf die Matrosen. Auch Piratinnen waren dort herzlich willkommen.

Neben all den Vergnügungen, die ein Hafen zu bieten hat, gab es auch harte Arbeit zu leisten: Um überhaupt hineinzukommen, mussten die Gäste zuerst an hölzernen Frachtkisten vorbei. Die hart arbeitenden Fischerinnen und Fischer der «Trombongos» sorgten dafür, dass keine Kehle trocken blieb. Um ein Schiffsunglück zu verhindern, zeigte ein grosser Leuchtturm in der Ecke den Gästen den richtigen Weg. Der Leuchtturm konnte allerdings nicht verhindern, dass ein Segelschiff vor dem Eingang strandete.

Das Motto in seiner ganzen Vielfalt

Piratinnen, Matrosen, Taucherinnen und eine ganze Reihe weiterer Kostümierter haben am Hafen der «Trombongos» angelegt. Die vielen Gäste feierten ganz nach dem Motto der Fasnachtsparty «von acht bis vier am Pier» die ganze Nacht hindurch. Darunter auch Sandra aus Baden, die als Kapitänin gekommen ist: «Ich bin hier aufgewachsen und kenne darum viele Leute. Es ist schon fast eine Tradition.» Sie wollte das Motto umsetzen, aber Piratinnen und Matrosinnen waren ihr zu langweilig und darum hat sie sich für die Kapitänsuniform entschieden.

Nora aus Hausen war mit einer ganzen Truppe unterwegs: «Wir sind sieben Frauen und wir wollten das Motto in seiner ganzen Vielfalt umsetzen.» Die Gruppe bestand aus Piratinnen, Matrosinnen und einer Leopardin. «Unser Maskottchen sollte eigentlich als Papagei verkleidet kommen, aber das wollte sie nicht und darum haben wir jetzt eine Leopardin als Maskottchen dabei», sagte Nora, die selbst als Piratin feierte.

DJs heizten dem Publikum ein

«Es hat mich überrascht, wie viele das Motto nicht umgesetzt haben», sagte Selin aus Zürich. Sie war zusammen mit anderen Tauchern und Taucherinnen an der «Ulaladoga». «Wenn wir schon an eine Motto-Party gehen, machen wir es auch mit. Taucherbrillen waren das einzige Accessoire, das alle von uns zu Hause hatten», erklärte die Zürcherin die Verkleidung ihrer Gruppe.

Den vielen Gästen heizten der Hafenmeister «DJ Beno» und der Rotlichtkönig «DJ Hitz» ein. Aber immer, wenn eine der Guggen spielte – im Hafen legten die «Opus C Voll», die «Laubbärggugger», die «Schwellbaumschränzer», die «Trombongos», die «Häxeschränzer» und «d’Wildsäu» an –, tanzten und sangen die Fasnächtler mit.