Was die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften in der Projektwoche vor dem Brötliexamen geleistet haben, zeigte sie den zahlreichen Gästen am Umzug. Das Motto «kunterbunt» wurde fantasievoll und geschickt umgesetzt.

So führten die stolzen Lupfiger Kindergärtler den Umzug als Könige mit Krone und Herz-Halskette an. Mit Berets, falschem Schnauz und der Malpalette um den Hals zeigten sich die Maler und Künstler. Auch die Birrer hatten sich als Künstler verkleidet und präsentierten sich im mit Farbklecksen übersäten Overall.