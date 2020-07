Familie Oesch eröffnet Eventlokal: Nun gibt es wieder «Dolce far niente» an der Stillmer Riviera

Nach zehn Jahren zieht im ehemaligen Restaurant Schifflände in Stilli wieder Leben ein. Am 11. Juli wurde der neu gebaute Pavillon Riviera 12 eröffnet. Während Jahrzehnten war die «Schifflände» in Stilli ein beliebtes Ausflugsziel. Das Lokal war nicht nur bekannt wegen seiner idyllischen Lage direkt an der Aare und des markanten Pavillons, sondern auch wegen der Kochkünste seiner Wirte.

Der damalige Besitzer entschied sich aus gesundheit­lichen Gründen für einen Verkauf. Ein Interessent wollte ursprünglich alles abbrechen und Eigentumswohnungen erstellen. Damit die Lage nicht verbaut wird, erwarb 2010 die neu gegründete Riviera Stilli AG das Ensemble. Ziel war es damals, den Restaurationsbetrieb aufrechtzuhalten.

«Wir möchten hier am alten Standort der Aarefähre ein gastronomisches Angebot bieten, das auf historischen Wurzeln gründet, aber der heutigen Zeit entspricht. Die Bewohner der Region sollen die Freizeitmöglichkeiten in nächster Nähe wiederentdecken und nutzen», sagte Verwaltungsratspräsidentin Theres Oesch 2015.

Events statt Restaurant: Konzept wurde angepasst

Dazu war man über Jahre hinweg auf der Suche nach einem Betreiber, der das Restaurant führen würden. Ohne Erfolg. «Mit der Zeit mussten wir uns eingestehen, dass ein Restaurant an dieser ländlichen, eher abgelegenen Lage wohl nicht kostendeckend betrieben werden kann», sagt Oesch heute.

Das Konzept wurde überarbeitet. Anstelle eines Restaurants entschied man sich, den Pavillon umzubauen und als Eventlokal einzurichten. Hochzeiten, Geburtstage und Firmenanlässe können nun direkt an der Aare gefeiert werden. Platz bietet der Pavillon für rund 70 Personen, dazu kommt die grosse Terrasse mit Blick auf das Wasser. Bereits seien erste Buchungen für Veranstaltungen eingegangen.

Für das leibliche Wohl an den Anlässen soll ein externer Caterer sorgen, der vom Ver­anstalter frei gewählt werden kann. Zusätzlich bieten Oeschs samstags und sonntags bis Ende September bei schönem Wetter jeweils von 14 Uhr bis 19 Uhr eine Besenbeiz an. Wandervögel, Böötler und Velofahrer können sich mit einem kalten Plättli und einem kühlen Getränk stärken. Betreiberin der Besenbeiz ist Oeschs Schwester Eva Stanek, welche das Wirtepatent innehat.

Raum für kulturelle Veranstaltungen

Für die Eventbuchungen ist Theres Oesch zuständig. Die Website betreibt Sohn Fabio. «Die Riviera 12 ist ein Familienprojekt», sagt Oesch. «Wir machen das aus Plausch. Ein finanzieller Gewinn steht nicht im Zentrum.» Theres und Bruno Oesch wohnen seit 30 Jahren in Stilli.

Der neue Pavillon soll auch Raum für kulturelle Veranstaltungen bieten. Derzeit sind in Zusammenarbeit mit der ­Brugger Galerie Immaginazione Skulpturen und Bilder von Milan Spacek und Claudio Cassano im Pavillon ausgestellt. Für die Wintersaison sind zudem weitere Veranstaltungen wie Ausstellungen und Konzerte geplant.