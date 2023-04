Fall Windisch 500 Franken oder Hilfe bei der Wohnungssuche: So unterstützt der Kanton die Mietenden nach der Kündigung Zuerst übernimmt der Kanton Aargau die Kosten für ein Anwaltsbüro. Dann beteiligt er sich mit Hunderten von Franken an Umzugskosten. So soll die Mieterschaft der betroffenen Liegenschaften an der Zelglistrasse/Mülligerstrasse zeitnah Platz schaffen, um unbegleitete minderjährige Asylsuchende unterzubringen.

Knapp 50 Mieterinnen und Mieter an der Mülliger- und Zelglistrasse haben von der privaten Besitzerfirma die Kündigung für die Wohnung erhalten. Andrea Zahler

Ab Sommer/Herbst will der Kanton Wohnungen an der Mülliger- und Zelglistrasse in Windisch als Unterkunft für unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) nutzen, bis die älteren Liegenschaften einem Neubau weichen müssen. Die private Besitzerfirma kündigte Ende Februar der Mieterschaft, ohne einen Grund anzugeben, was für grosse Schlagzeilen sorgte und zu Protestaktionen führte.

Auch der Kanton wurde für sein Vorhaben heftig kritisiert und gestand Fehler in der Kommunikation ein. Er stellte der betroffenen Mieterschaft ein Anwaltsbüro als Anlaufstelle für die Lösungsfindung zur Verfügung. Wie Tele M1 berichtet, bekommt ein Mieter vom Kanton 500 Franken als Beitrag an die Umzugskosten. Pia Maria Brugger, Leiterin des Kantonalen Sozialdienstes, bestätigt dies auf Anfrage.

Pia Maria Brugger leitet den Kantonalen Sozialdienst. Valentin Hehli

Auf die Fragen, ob sich der Kanton bei allen Mietparteien an den Umzugskosten beteilige oder was die Kriterien seien, sagt Brugger: «Bei der Unterstützung der Mieterschaft wird auf deren individuelle Bedürfnisse eingegangen.» Diese seien sehr verschieden: Für den einen Mieter sei die Beteiligung an den Umzugskosten hilfreich, für einen anderen zum Beispiel die Mithilfe bei der Suche nach einer neuen Wohnung.

Zum Fall Windisch wurden auch einige Schlichtungsgesuche bei den Behörden eingereicht. Eine Mietpartei sei bereits Ende März 2023 ausgezogen, sagte Sprecher Michel Hassler vom Sozialdepartement Anfang April aufgrund einer Information der Anlaufstelle.