Fahrverbote werden neu mit Kamera kontrolliert

Fahrverbote für Autos und Töffs bestehen zwar sehr wohl in Windisch, werden aber längst nicht von allen beachtet. Jetzt handelt die Gemeinde. Ab Dienstag kommt an der Dohlenzelgstrasse erstmals ein Kamerasystem zum Einsatz für die ­Kontrolle. Wer die Fahrverbote missachtet, der wird gebüsst durch die Regionalpolizei (Repol) Brugg.

In der amtlichen Publikation weist die Gemeinde auf die In­stallation des Kamerasystems hin. In der Vergangenheit seien vermehrt Reklamationen eingegangen, führt die Gemeinde aus. Denn die Fahrverbote würden vom motorisierten Individualverkehr «grösstenteils missachtet».

Die Repol allerdings könne aus Kapazitätsgründen die bestehenden Fahrverbote nicht über eine längere Dauer kontrollieren, hält die Gemeinde weiter fest. «Es bräuchte immense Personalstunden, um eine Überwachung im ganzen Gemeindegebiet aufrechtzuerhalten.»

Die Abteilung Planung und Bau hat deshalb in enger Zusammenarbeit mit der Repol die Anschaffung des mobilen Kamerasystems für die Kontrollen im ganze Gemeindegebiet geprüft. Diverse Besprechungen, Abklärungen sowie Begehungen vor Ort hätten stattgefunden, so die Gemeinde. «Der Gemeinderat und die Verwaltung erhoffen sich so, dass langfristig ein vorbildliches und sicheres Fahren auf den Strassen von Windisch angestrebt werden kann», heisst es abschliessend.

Bereits Erfahrungen mit einer mobilen Kamera gesammelt wurden in der Nach­­bar­gemeinde Brugg. Kontrolliert wurden etwa die Fahrverbote am Stahlrain sowie an der Habsburgerstrasse. (mhu)