Fahrplanwechsel Ausgebaut und ausgebaut: Ab Sonntag verkehren vier Buslinien in der Region Brugg öfter Im Kanton Aargau sind auf den Fahrplanwechsel vom 11. Dezember einige Änderungen geplant. So sieht es im Bezirk aus.

Den Kurs der Linie 368 fahren bald zusätzliche Postautos. Michael Hunziker

(17. Februar 2022)

Bald hat die Bevölkerung im Bezirk Brugg mehr Optionen, mit dem Bus von A nach B zu kommen. Gemäss Website der PostAuto AG sind diese Linien in der Region vom Fahrplanwechsel am Sonntag betroffen:

Alle Postautos der Linie 363 (Brugg–Birrhard–Mellingen) verkehren nun auch am Wochenende bis Mellingen, Lindenplatz. In Mellingen besteht ein Anschluss an die Linie 334 nach Mellingen Heitersberg und weiter an die S11 nach Zürich. Auch die Strecke Brugg AG–Schinznach-Dorf–Thalheim (Bus 371) wird öfters befahren: Samstags baut PostAuto das Angebot zwischen Brugg und Schinznach-Dorf auf den ganzen Tag zum Halbstundentakt aus.

Der Kurs der Linie 368 (Brugg AG–Bodenacker–Bad Schinznach) verkehrt ab dem Fahrplanwechsel zwischen Brugg und Bodenacker im Stundentakt neu bis um 23.35 Uhr, jeweils am Freitag und am Samstag bis 0.35 Uhr. Die zusätzlichen Postautos fahren ab dem Brugger Bahnhof um 21.35, 22.35 und 23.35 Uhr bis Bodenacker und zurück.

Ausgebaut wird ebenfalls das Angebot zwischen Brugg und Lauffohr. Bis um 0.05 Uhr fahren die Postautos (Bus 376 Brugg AG–Döttingen) im Stundentakt. Diese starten ab Brugg Bahnhof/Zentrum um 21.05, 22.05, 23.05 und 0.05 Uhr bis Lauffohr, Platte. Dadurch wird Lauffohr am Abend halbstündlich bedient.