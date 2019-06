Ein 25-jähriger Schweizer fuhr am Freitagmorgen gegen 07.30 Uhr mit seinem Audi von Villnachern in Richtung Veltheim. Laut Kantonspolizei Aargau kollidierte er am rechten Fahrbahnrand, in Richtung Kreisverkehr «Graströchni», Schinznach-Dorf, fahrend mit der Randleitplanke. Der Lenker aus der Region blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt zirka 6'000 Franken.

Gemäss Aussagen des Automobilisten habe er wegen eines entgegenkommenden Fahrzeuges, das in Richtung Villnachern fuhr, ausweichen müssen. Dabei handelte es sich um einen Peugeot, schwarz, älteres Modell. Dessen Lenker fuhr weiter, ohne anzuhalten.



Die Mobile Polizei in Schafisheim (Tel. 062 886 88 88) hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs eingeleitet. Allfällige Zeugen werden gebeten, sich zu melden. (mon)

