Auf der Facebook-Seite «Verspottet: FHNW» führt dies zur Dikussion. Samuel Tokalakis zum Beispiel findet, dass ECTS nicht als Anreiz für einen Freiwilligen-Event missbraucht werden sollten: «Der Job soll aus reiner Freude am Organisieren gemacht werden! ECTS sollte es für schulische Leistungen geben, nicht für Hobbies.» Für ihn stellt sich die Frage, wofür Studierende dann als nächstes Credits bekommen — ECTS fürs Räume putzen oder helfen in der Mensa?

Für die Meisten in den Kommentaren ist es zwar keine Frage, dass die Organisation der Party einiges an Aufwand mit sich bringt, doch wie Davide Casadei meint, rechtfertige der Aufwand keine ECTS.

Was aber sagt die Fachschaft zu dieser Behauptung? Wie «20 Minuten» berichtete, erklärte Martin Meyer, Leiter der Hochschule für Technik, dass die Studierenden sich durch die Organisation des Events sehr wohl auch nützliche Fähigkeiten aneignen. «Man erstellt Event- und Sicherheitskonzepte, setzt sich mit gesetzlichen Grundlagen auseinander und muss sich mit Bereichen wie Marketing, Finanzierung und Sponsoring vertraut machen», erläuterte er.

Laut Meyer, ist die Semesterparty somit auch im Rahmen des freiwilligen Moduls «Praxisorientiertes Eventmanagment» organisiert. Das Ziel dieser freien Module sei es, dass die Studenten auch mal über den mathematischen oder physikalischen Tellerrand hinausschauen.

Ein ehemaliges Organisationskomitee-Mitglied, Sophier Ordelman, kann das bestätigen. Sie könne aus ihrer eigenen Erfahrung heraus sagen, dass der ganze Aufwand, den die Planung der Feier mit sich bringt, sogar mehr als diese zwei Credit-Ponts wert sei.

«Zusätzlich ist es so, dass das Modul von einem Fachdozenten betreut wird, welcher nach dem Fest ein Einzelgespräch mit jedem Organisationskomitee-Mitglied führt, in welchem der Lerngewinn geprüft wird. Ist dies nicht der Fall, erhält man die 2 ECTS trotz organisertem FH-Fest nicht.» Wie sie weiter ausführt, sei das Organisationsteam an diesem Abend ausserdem auch gar nicht am Feiern — für die Mitglieder herrscht bei diesem Anlass Alkoholverbot. (cki)