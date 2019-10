Sie kennen sich seit der Schulzeit und haben in der Feuerwehr nach Übungen und Einsätzen auch schon Wurst und Bier geteilt: die beiden Brugger Gilberto Meléndez und SVP-Einwohnerratspräsident Stefan Baumann.

Seit dem letzten Osterwochenende ist das Verhältnis aber ziemlich stark getrübt. Auslöser dafür war eine Debatte in der geschlossenen Facebook-Gruppe «Du bisch vo Brugg, wenn . . .», die vom höchsten Brugger initiiert worden war.

Stefan Baumann postete am Sonntag gegen Abend zwei Fotos von Läden in der Facebook-Gruppe und fragte: «Ist heute wirklich Ostersonntag? . . . und ist es wirklich notwendig, an diesem hohen christlichen Feiertag einen Verkaufsladen zu öffnen?»

Dazu stellte er je ein Foto vom Aksu-Lebensmittelladen, der von zwei türkischstämmigen Familien geführt wird, sowie vom seit Februar 2018 existierenden Blumenladen Bachelor des Pakistani Ahmed Azeem.

Beide Geschäfte befinden sich an Bruggs Hauptstrasse. Daraufhin entwickelte sich eine lebhafte und kontroverse Diskussion: Einige waren gleicher Meinung wie Stefan Baumann, andere kritisierten den höchsten Brugger und deckten ihn mit Kommentaren ein.