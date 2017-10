Weibel knüpfte in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg an. Bis zur ersten Ölkrise gab es ein stetiges Wirtschaftswachstum. «1970 schrieben die SBB noch – ohne einen Franken Subventionen – schwarze Zahlen», betonte der Solothurner, der 1978 zum Staatsbetrieb stiess. Dann setzte mit der Massenmotorisierung der Preiszerfall ein und seit 1973 sei der Güterverkehr das strategische Problem Nummer 1 der SBB.

Neue Bahnstrecken waren tabu

«Um leistungsfähiger zu werden, müsse man das Bahnnetz trennen, und zwar auf den beiden Hauptachsen Ost–West und Nord–Süd. Diese Idee des früheren SBB-Generaldirektors Otto Wichser war während Jahren ein Tabu», erzählte Weibel. Anfang der 1980er-Jahre musste dann eine PR-Agentur die politische Realisierbarkeit auf der Strecke Genf–St. Gallen prüfen.

Das Resultat: ökonomisch heikel und kaum umsetzbar. Doch schon wenige Jahre später sei es plötzlich schnell gegangen. Für die erste Etappe wurden 6 Milliarden Franken in die Infrastruktur und 4 Milliarden Franken in neues Rollmaterial investiert. Seit der Inbetriebnahme der Neubaustrecke Bern–Olten im Jahr 2004 und der Realisierung zahlreicher Einzelprojekte konnte der Bahnverkehr pro Jahr um 5% zulegen.

Weibel findet es heute noch schade, dass man es nicht schaffte, in Basel einen Bypass zu bauen, um den Güterverkehr vom Personenverkehr zu separieren. Für die Güter hätte der Weg neu von Basel über die Hochrheinlinie bis Höhe Kaiseraugst geführt, dort den Rhein überquert und sich dann auf der Bözberglinie fortgesetzt. Das Projekt sei jedoch nicht zuletzt am grossen Widerstand in Deutschland gescheitert.

Im Fricktal war die Armut gross

In der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es im Fricktal überall Klagen wegen mangelnden Verdiensts. Der Ausbau der Bahnlinie von Brugg unter dem Bözbergpass hindurch bis nach Pratteln wurde in der Folge vom Aargauer Regierungsrat unterstützt. Die Brücke in Brugg, die in einer langgezogenen Kurve die Aareschlucht überquert, war neben dem Tunnel ein weiteres aufwendiges Bauwerk der neuen Eisenbahnlinie. Im August 1875 konnte die 49 Kilometer lange Strecke dem Betrieb übergeben werden. Mit der Bahn transportiert wurden nicht nur Menschen, sondern auch Tiere, Möbel oder Früchte.

Mit dem Tunnelneubau von Schinznach-Dorf nach Effingen entsteht derzeit ein zweites Bahnloch durch den Bözberg. Dieses ist mit Kosten von 350 Millionen Franken das teuerste Teilprojekt für den 4-Meter-Korridor auf der Gotthard-Achse. Ob die Züge dereinst wieder an den Bahnhöfen Hornussen, Schinznach-Dorf oder Villnachern halten werden, konnte der ehemalige SBB-Chef auf eine entsprechende Frage aus dem Publikum nicht sagen. Sein Fazit lautete: «Ich danke euch, dass ihr gelernt habt, mit dem internationalen Schienengüterverkehr zu leben.» Und er hoffe, wie die meisten Anwohner, dass das Rollmaterial noch leiser werde.