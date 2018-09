Der Beschuldigte zeigt sich nicht komplett geständig. Zwei Vorfälle streitet er ganz ab: Einer in Densbüren und einer in Birrhard. In Densbüren habe er sich zwar entblösst, jedoch aus einem anderen Grund: «Ich musste einfach nur Wasser lassen, und als die Schulkinder an mir vorbeigingen, ist mir die Hose runtergerutscht», so Heinz. Der Vorfall in Birrhard, bei dem ein 9-Jähriger einen nackten Mann vor der Turnhalle entdeckte und Heinz später identifizierte, habe nie stattgefunden.

«Mittel zum Druckabbau»

Die anderen Vorfälle in Buchs, Zürich, Wasterkinden, Hedingen und Siglistorf gibt der Beschuldigte hingegen zu. Mit Bier im Gepäck sei er zu diesen Orten gefahren und habe sich dort ausgezogen und manchmal vor den Kindern masturbiert. Auf die Frage der Gerichtspräsidentin Gabriele Kerkhoven, was ihn zu diesen Taten motiviert habe, antwortet der 53-Jährige zögernd: «Das ist für eine normale Person nicht so einfach zu verstehen.» Der Exhibitionismus sei für ihn ein Mittel zum Druckabbau, den er dringend benötigt habe. Denn: Der Angeklagte habe sich in einer depressiven Phase befunden.

Bei seiner letzten solchen in den 90er-Jahren habe er sich ebenfalls schon vor Kindern ausgezogen, um mit den Depressionen umgehen zu können. Für diese Vorfälle wurde Heinz damals verurteilt und besuchte eine Therapie.

Kinderpornografische Bilder und Videos

Als er dann 2013 mit seinem E-Bike unterwegs war und eine Steckdose gesucht habe, um dieses zu laden, fuhr er zu einem Schulhaus. Dort habe er die Kontrolle verloren. «Ich fühlte mich wieder wie vor 20 Jahren, und da kam mir die Idee, es wieder auszuprobieren.» Die Befriedigung habe ihm zufolge nichts mit Kindern zu tun gehabt, sondern sei nur davon gekommen, nackt gesehen zu werden. Dass er sich nur vor Kindern und nicht vor Erwachsenen auszog, erklärt er so: «Erwachsene würden mich vielleicht verprügeln, wenn ich mich vor ihnen ausziehen würde. Kinder reagieren anders, sie sind einfacher.»

Dies kann die Gerichtspräsidentin nur schwer glauben. Denn bei der Hausdurchsuchung des Angeklagten wurden Harddisks und Disketten mit mehreren hundert kinderpornografischen Bildern und Videos gefunden. Weiter suchte Heinz laut seinem Browserverlauf mehrfach nach Kinderpornografie, besuchte solche Internetseiten und lud Videos herunter, womit er diese sogleich weiterverbreitete. Auch diese Vorwürfe streitet der Angeklagte ab: Er habe die Harddisks in einem Sack gefunden und nach Hause genommen, wodurch die Daten und der Verlauf auf seinen Computer gelangt seien. «Ich stehe nicht auf Kinder», sagt er.

«Es ging ihm nicht um die Kinder»

Davon versucht auch sein amtlicher Verteidiger Emanuel Suter das Gericht zu überzeugen: «Es ging ihm nicht um die Kinder.» Ausserdem könne man an viel schlimmere Taten denken, wenn man «sexuelle Handlungen mit Kindern» höre, so der Verteidiger. Daher sei das, was Heinz getan habe, «nicht ganz so schlimm». Er habe sich in einem grossen Abstand zu den Schülern aufgehalten, sie hätten ihn also nicht sehen müssen. «Dass das krankhafte Verhalten meines Mandanten für die Kinder aber interessant war, ist logisch», findet Suter. Wegen der nicht eindeutigen Beweislage in einigen Fällen sei «in dubio pro reo» zu entscheiden – Suter verlangte, Heinz nur des mehrfachen Exhibitionismus schuldig zu sprechen. Der mehrfachen sexuellen Handlungen mit Kindern, des Exhibitionismus in zwei Fällen sowie der mehrfachen Pornografie sei er freizusprechen.

Der Anwalt verlangte eine bedingte Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 30 Franken und eine unbedingte Busse von 250 Franken. Ausserdem soll es dem Angeklagten mindestens 10 Jahre verboten werden, berufliche und ausserberufliche Tätigkeiten mit Minderjährigen auszuüben. Während fünf Jahren soll er sich nicht näher als 30 Meter zu Schulhäusern und Kindergärten nähern.

Angeklagter entschuldigt sich

Die beiden letzten Punkte verlangt auch Oberstaatsanwältin Laffranchi. Bei den anderen Argumenten widerspricht sie Suter jedoch: Das Einbeziehen der Kinder in seine Handlungen sei sehr wohl wichtig gewesen. Auch der anwesende forensische Psychiater sprach in seinem Gutachten von einer pädophilen Ansprechbarkeit.

Laffranchi fordert deshalb einen Schuldspruch in allen Punkten und plädiert auf eine unbedingte Freiheitsstrafe von 2½ Jahren, eine unbedingte Geldstrafe von 120 Tagessätzen, das Weiterführen der ambulanten Therapie sowie die weitere Kontrolle seiner Betäubungsmittel- und Alkoholabstinenz. «Ich möchte betonen, dass das seine allerletzte Chance ist», schliesst Laffranchi ihr Plädoyer.

Das letzte Wort kommt vom Angeklagten. Bei den anwesenden Eltern der Opfer entschuldigt er sich für seine Taten. «Es tut mir unheimlich leid, was passiert ist. Ich kann es nicht wieder gut machen, aber ich arbeite an mir», so Heinz. Das Urteil wird am 27. September mündlich eröffnet.

*Name von der Redaktion geändert