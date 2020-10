«Es war keine schöne Saison»: Wie weiter mit der Badi Villnachern?

Sanieren oder schliessen? Um diese Frage geht es bei der Badi Villnachern. Der Gemeinderat will weitere Abklärungen. Er beantragt deshalb einen Projektierungskredit von 80'000 Franken. Über den Kredit wird – wie über die weiteren Vorlagen der Gemeindeversammlung – am 29.November direkt an der Urne abgestimmt. Am Samstag ist, unter strikten Corona-Schutzmassnahmen, die Bevölkerung orientiert worden.

«Es war keine schöne Saison», so Gemeindeammann Roland König mit Blick auf die zumindest teilweise Schliessung der Badi im vergangenen Sommer. «Hauptziel ist es, Klarheit darüber zu bekommen, wie es weitergehen soll. Der Gemeinderat will darlegen, welche Überlegungen ihn dazu geführt haben, einen Kredit für weitere Abklärungen zu beantragen.»

Diese Abklärungen sollen nicht bloss Aufschluss über das Bedürfnis der Bevölkerung nach der Badi geben. Sie sollen ausserdem Nutzungsmöglichkeiten und -varianten sowie Ideen für einen möglichst kostendeckenden Betrieb aufzeigen. Und man erwartet Angaben über die Investitionskosten bei einer Umnutzung.

Von «Werterhalt» bis «Schliessung»

Eine Kommission unter der Leitung von Gemeinderätin Veronika Widmer hat nun drei Sanierungsvarianten erarbeitet: eine Variante «Werterhalt» mit geschätzten Kosten von 120'000Franken für die lokale Abdichtung des «inkontinenten» Beckens; eine Variante «Light» mit Kosten von 500'000 Franken für eine Glasfaserbeschichtung des Beckens sowie eine «Variante 3» mit Kosten von 1 Million Franken für eine Chromstahlwanne. Eine vierte Variante geht von der Stilllegung der Badi aus, was Kosten von 200'000 bis 300'000 Franken nach sich ziehen würde.

Kommission hat Variante «Werterhalt» vorgeschlagen

«Aus rein finanziellen Gründen müsste die Badi geschlossen werden», stellte Widmer fest. «Dieser Entscheid muss aber durch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger gefällt werden. Die Badi ist in die Jahre gekommen. Die geschätzten Kosten für eine Sanierung sind sehr hoch. Seit 2014 besteht zudem eine Auflage des Kantons zur Chlorierungsanlage.»

Die Kommission habe dem Gemeinderat die Variante «Werterhalt» vorgeschlagen. Das im Wissen darum, dass diese Variante lediglich Zeit für eine Verschnaufpause verschaffen würde. Der Gemeinderat habe aber entschieden, dass eine Sanierung nachhaltig sein müsste.