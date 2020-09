«Es reicht!» – ein 75-Jähriger sammelt Unterschriften gegen Autoposer

Die Ansage aus dem Schenkenbergertal ist unmissverständlich: «Villnachern, unser lebenswertes Dorf, Auto- und Töff­poser: Es reicht!» So heisst der Titel der Petition, die Werner Widmer am 10. September auf petitio.ch, der Plattform der «Aargauer Zeitung», lanciert hat. Innerhalb von 30 Tagen will er damit mindestens 100 Unterschriften sammeln. Bis Freitagnachmittag haben die Petition 18 Personen unterstützt.

Der gelernte Kaufmann und ehemalige Unternehmer stört sich zudem an den «lästigen Immissionen durch Mopedfahrer mit ihren frisierten Töffli». In und um die schöne Gemeinde Villnachern hätten diese Belästigungen in den letzten Jahren stark zugenommen, schreibt Widmer weiter. Er fordert einerseits Kontrollen durch die Polizei und andererseits politisches Engagement «in Form der Entwicklung von Lärmblitzern und deren konsequentem Einsatz».