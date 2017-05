Dieses Bild bietet sich nicht alle Tage im Zentrum in Brugg: Über der Badstrasse schwebt ein rot-weisser Helikopter. Unüberhör- und -sehbar. Am Boden stehen Männer mit leuchtend gelben und orangen Westen, regeln den Verkehr und hängen Baumaterial an den Haken am langen Seil.

Kurz darauf steigt der Helikopter in die Höhe und fliegt zum nur wenige Meter entfernten Neumarkt I. Dort auf dem Dach nimmt eine weitere Gruppe die Lieferung in Empfang. Dieses Prozedere wiederholt sich im Verlauf des Dienstagvormittags für rund zwei Dutzend Mal.

Zu den Flugbewegungen kommt es, weil das Dach im 10. Obergeschoss im Neumarkt I saniert wird. Für diese Tätigkeiten sind Materialtransporte nötig.

Die Anwohner wurden im Vorfeld – «im eigenen Interesse» – gebeten, Blumen und Blumentöpfe in der Nähe der Transportroute in Sicherheit zu bringen, Sonnenschirme zu schliessen sowie Gartenmöbel und Wäscheständer zu fixieren. Für die Arbeiten verantwortlich zeichnen die Firmen Aarebau aus Küttigen sowie Swiss Helicopter AG mit Sitz in Erstfeld.