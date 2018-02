Bis 22. Februar sind auf dem Gebiet des Bahnhofs Brugg Nachtarbeiten vorgesehen. Diese können, sind die Anwohner mit einem Schreiben von den SBB vorgewarnt worden, teilweise lärmintensiv sein. Ausgeführt werden Unterhaltsarbeiten an der Fahrbahn, erklärt SBB-Mediensprecher Reto Schärli. Im Einsatz stehen werden rund ein Dutzend Mitarbeiter der SBB und einer externen Gleisbaufirma sowie ein Bautraktor des Typs Tm 234.

Um den Bahnbetrieb tagsüber möglichst wenig zu beeinträchtigen und die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten, sind einige Tätigkeiten im Gleisbereich in der Nacht geplant, wenn keine Personenzüge fahren. Das Gleis kann gesperrt, die Fahrleitung ausgeschaltet werden. In der Nacht ausgeführt werden aber nur diejenigen Arbeiten, die am Tag nicht realisiert werden können, heisst es weiter im Schreiben an die Anwohner. Reto Schärli ergänzt: «Für die Reisenden haben die Arbeiten somit keine Auswirkungen.»

Die Schweiz besitze das meistbefahrene Bahnnetz der Welt, fährt der SBB-Mediensprecher fort. «Was so intensiv genutzt wird, muss auch regelmässig gepflegt werden.» Dank diesen Unterhaltsarbeiten seien die Züge weiterhin pünktlich und sicher unterwegs.

Solche Tätigkeiten finden jede Nacht in der ganzen Schweiz statt, fügt Schärli an. Bedingung sei eine minuziöse Planung im Vorfeld, weil die zur Verfügung stehenden Maschinen optimal eingesetzt werden müssten.