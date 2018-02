Am Sonntag erhält Lucie Soland, Inhaberin der Suppenbar und des Verkaufsladens «souperbe», die Meldung, dass im Laden bei der Alten Post an der Hauptstrasse 12 in Brugg das linke Schaufenster eingeschlagen ist.

Scherben liegen in der Auslage. Sogleich meldet Soland den Schaden der Versicherung. Das Schaufenster wird mit einer Bretterwand notdürftig repariert.

«Was genau passiert ist, weiss ich nicht», sagt Lucie Soland.

«Ich vermute, dass das Fenster in der Nacht auf den Sonntag von nachtaktiven Menschen kaputtgemacht wurde.» Immerhin: Waren sind keine gestohlen worden. «Da haben wir Glück gehabt», meint die Ladenbesitzerin. «Aber es ist sehr ärgerlich. Es esch doch eifach vörig, so öppis», macht sie ihrem Ärger Luft.

Für die Angestellten resultiere ein Mehraufwand, denn in der ganzen Auslage liegen Scherben, die entfernt werden müssen. Den finanziellen Schaden kann Lucie Soland noch nicht beziffern. Sie gibt aber zu bedenken: «Ein solches Schaufenster schafft man nicht jeden Tag an.»

Entsprechend überlegt sich Lucie Soland nun, ob sie eine Anzeige machen will. «Obwohl es wahrscheinlich nicht viel bringt», wie sie anmerkt. Soland hofft auch, dass allenfalls Passanten etwas beobachtet haben und dies melden.

Das «souperbe»-Team kocht und bäckt seit 2008 in der Brugger Altstadt. Serviert werden hausgemachte Suppen, Eintöpfe, Salate, Crêpes und Kuchen. Zudem betreibt Soland seit Mai 2015 den Suppen-Laden an der Hauptstrasse 12. Dort gibt es nebst Bouillon, Gewürzen und Suppenhühnern auch Geschenke und Zubehör rund ums Essen und Kochen.