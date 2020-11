«Es gab sehr viele Höhen und Tiefen»: Nach einem Jahr wechselt der Wirt erneut

Der Kampf um den Erhalt der im Dorfzentrum gelegenen Gaststätte scheint kein Ende zu nehmen. Nach etwas mehr als einem Jahr kommt es erneut zu einem Pächterwechsel. Ivonne und Stephan Haarbach werden den «Bären» in Veltheim am ersten Adventssonntag schliessen, aus gesundheitlichen Gründen und wegen der Coronakrise. «Durch die aktuelle Situation gab es sehr viele Höhen und Tiefen», schreibt das Pächterpaar auf Facebook und bedankt sich bei allen, von denen es in den vergangenen Monaten unterstützt wurde.