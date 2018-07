Punkt 8.45 Uhr setzt sich der traditionelle Rutenzug in der Altstadt in Bewegung. Hunderte bestens gelaunte Besucher stehen am Strassenrand. Einem stimmungsvollen, einzigartigen Fest steht nichts im Wege.

So schön war der Zapfenstreich:

Ein Jugendfest-Auftakt wie aus dem Bilderbuch. Hier gehts zum Artikel.