Erster Top-Act bekannt: Patent Ochsner kommt ans Argovia Fäscht

Das nächste Argovia Fäscht findet am 5. (Beizlifescht) und 6. Juni (Konzerte) 2020 statt. So früh wie noch nie kann Argovia den ersten hochkarätigen Act bekannt geben: Am Samstag 6. Juni spielt erstmals seit sechs Jahren wieder Patent Ochsner auf dem Festivalgelände von Birrfeld. Heute Dienstag startet der Vorverkauf.

Auf einer unglaublichen Erfolgswelle

Die Berner Band um den Sänger, Songschreiber und Bandleader Büne Huber zählt zu Schwergewichten unter den Schweizer Bands. Mit ihrem aktuellen Album «Cut Up» sind die Ochsners in diesem Jahr standesgemäss auf Platz 1 eingestiegen und stehen nun seit 24 Wochen in den Top 30 der Schweizer Album-Hitparade. Das Album hat bereits Platin-Status erreicht. Sogar 31 Wochen lang hat sich die Hit-Single «Für immer uf di» in den Schweizer Charts gehalten. Zusammen mit «She Got Me» von Luca Hänni zählt die Hymne zu den erfolgreichsten Schweizer Songs des Jahres.

Überhaupt reitet die Band auf einer unglaublichen Erfolgswelle und ist vor allem Live ein Ereignis. Die Band spielt deshalb stets vor vollen Rängen und die Konzerte sind bis Februar 2020 ausverkauft.