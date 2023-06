Erste Hilfe SVPler möchte, dass in allen Brugger Stadtteilen genügend Defis öffentlich zugänglich sind Weil im Notfall jede Sekunde zählt, hat SVP-Einwohnerrat André Schwarz ein Postulat eingereicht. Er schlägt vor, bei allen Feuerwehrmagazinen der Stadt Brugg rund um die Uhr erreichbare Defibrillatoren zu installieren.

Der Defibrillator in der Alten Post befindet sich nach der zweiten Eingangstüre neben dem Treppenaufgang. Bild: Claudia Meier

In immer mehr Gemeinden gibt es Defis, die rund um die Uhr zugänglich sind. Damit sind Automatische Externe Defibrillatoren (AED) gemeint, die bei Notfällen mit Herz-Kreislauf-Stillstand auch von Laien eingesetzt werden können. Der Vorteil dieser Geräte ist, dass sie einfach zu bedienen sind und bei rascher Anwendung die Überlebenschancen der Betroffenen deutlich erhöhen.

Wer online auf der Plattform www.defikarte.ch, die alle Standorte in der Schweiz anzeigt, nachschaut, erkenne, dass die Brugger Ortsteile Schinznach-Bad sowie Lauffohr keine rund um die Uhr zugänglichen AED besitzen, schreibt SVP-Einwohnerrat André Schwarz in seinem Postulat, das er kürzlich im Bezirkshauptort eingereicht hat.

Bestehende Standorte könnten optimiert werden

Ein Defi könne im Notfall Leben retten. Wenn er aber in Turnhallen oder Schulhäusern eingeschlossen werde, sei es der Bevölkerung nicht immer möglich, auf die Geräte zuzugreifen.

Der Haupteingang zur Alten Post in Brugg ist über Mittag und nach Schalterschluss verriegelt. Bild: Claudia Meier

Das zeigt sich beispielsweise auch beim Standort Alte Post an der Hauptstrasse 12 im Brugger Stadtzentrum. Ein Kleber neben dem Hauseingang weist auf einen Defi im Erdgeschoss hin. Doch die Haupttüre ist über Mittag und nach Schalterschluss verriegelt. Wer ins Gebäude gelangt, muss noch eine zweite Pforte aufstossen, bevor der rote Defi an der Wand rechts zu sehen ist.

Der 31-jährige André Schwarz sitzt für die SVP im Einwohnerrat Brugg. Bild: zvg

Schwarz stellt zwei Anträge. Erstens will er den Stadtrat beauftragen, «bei allen Feuerwehrlokalen (Brugg, Umiken, Schinznach-Bad und Lauffohr) einen rund die Uhr öffentlich zugänglichen AED zu installieren, damit alle Ortsteile ausreichend erschlossen sind».

Zweitens sollte bei den bestehenden Standorten der Stadtliegenschaften – also auch bei der Alten Post – abgeklärt werden, ob die Möglichkeit besteht, die AED der Bevölkerung rund um die Uhr zugänglich zu machen.

Im Winter im Gemeindehaus, im Sommer in der Badi

Mit Verweis auf die Defikarte schreibt der 31-jährige SVP-Einwohnerrat weiter, dass Bruggs Nachbargemeinden über ein entsprechendes Angebot verfügten. Er erwähnt Villnachern und Windisch.

Der frühere Defi vom Gemeindehaus Villnachern bleibt jetzt in der Badi. Bild: Deborah Bläuer

Wie Windischs Gemeindeschreiber auf Nachfrage sagt, sei der rund um die Uhr zugängliche Defi neben dem Gemeindehaus im Bancomaten-Raum der Raiffeisenbank installiert worden.

In Villnachern befinde sich seit wenigen Wochen ein neuer Defi mit Notfallset an der Aussenfassade neben dem Eingang zum Gemeindehaus, so Thomas Liechti, stellvertretender Gemeindeschreiber. Schulungen mit der Bevölkerung und Volg-Angestellten hätten bereits stattgefunden. Vorher sei der Defi vom Gemeindehaus den Sommer durch in der Badi stationiert worden, jetzt kann der alte dort bleiben.