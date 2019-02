In diesem Frühling sollte ursprünglich die Premiere des Spielfilms «BurnOut» sein. Ein Film, der von Bezirksschülern der Schule Windisch in Zusammenarbeit mit Filmprofis entstanden ist. Nun aber muss die Premiere auf den September verschoben werden, weil Matthew Wildhaber, einer der beiden Hauptdarsteller, dieses Semester in Taiwan weilt.

«Wir wollten die Premiere nicht ohne ihn machen, und ihn dafür einzufliegen schien dann doch etwas übertrieben», sagt Lehrerin und Regisseurin Michèle Bachmann. «Jetzt sind wir auch gar nicht unglücklich, dass wir noch etwas mehr Zeit haben für die Postproduktion.» Zwar wäre es auch möglich gewesen, den Film bis im Frühling fertigzustellen, «aber so ist die Arbeit doch etwas besser verteilt», meint Bachmann.