Erst keine Massnahmen, fünf Tage später müssen die Windischer Kinder dann doch in Quarantäne

Zuerst hiess es noch «keine Massnahmen». Fünf Tage später mussten die 18 Kinder des Kindergarten Dohlenzelg 2 dann doch in Quarantäne. Am 23. Oktober informierte die Schulleiterin der Kindergärten Windisch, Joelle Schlittler, die Eltern über einen posi­tiven Coronatest in der Belegschaft. Die betreffende Person befände sich in Selbstisolation, wurde in dem Schreiben ausgeführt. Das Contact-Tracing- Center (Conti) sei eingeschaltet und würde über weitere Massnahmen entscheiden. Joelle Schlittler ergänzt: «Die anderen Mitarbeitenden liessen sich aber umgehend testen. Zudem haben wir zu diesem Zeitpunkt kein Personal respektive keine Stellvertretungen mehr zusätzlich eingesetzt.»

Eine Schliessung ist laut der Schulleiterin nicht in Frage gekommen, da man sich an den offiziellen Prozess gehalten habe. «Auf Covid-19 positiv getestete Lehrpersonen müssen zuerst der Schulaufsicht gemeldet werden. Sie leitet danach die entsprechenden Daten an das Contact-Tracing-Center. Dieses spricht dann wiederum eine allfällige Quarantäneverordnung aus.» Der Entscheid des Conti kam aber fast eine Woche später.

Quarantänetage seien schon absolviert worden

Am 28. Oktober wurde der Kindergarten Dohlenzelg 2 ab sofort unter Quarantäne gestellt – doch nur für fünf Tage. Maria Gares vom Departement Gesundheit und Soziales des Kantons Aargau erklärt die Kurz-Quarantäne: «Die Dauer von zehn Tagen gilt ab dem letzten Kontakt mit der infizierten Person.