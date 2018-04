Sie fährt aus dem Tunnel direkt ins Grau. Sie sieht graue Steine, kleine, grosse, darunter auch riesige Felsblöcke – das Dorf Bondo ist noch immer ein Trümmerfeld. Die Szenerie wirkt trostlos, ohne Hoffnung.

Susanne Käppeli aber will sich selber ein Bild machen vom Unglücksort, von dem Ort, wo am 23. August 2017 ein Murgang niederging, ausgelöst durch einen Bergsturz am Piz Cengalo.

Die Naturkatastrophe beschäftigte die Altstadt-Coiffeuse. So sehr, dass sie damals, als sie selber im Spitalbett lag, den Entschluss fasste, zu helfen. Nachdem es ihr gesundheitlich wieder besser ging, begann sie, einen Teil ihres Inventars aus dem Coiffeursalon – Shampoos und Ähnliches – für einen guten Zweck zu verkaufen.

Den Erlös – 1280 Franken waren es letztlich – überwies sie auf das Spendenkonto von Bondo. Das war Ende Dezember. Damit war das Thema aber noch nicht abgeschlossen. Susanne Käppeli setzte sich zum Ziel, das zerstörte Dorf zu besuchen.

Die Eindrücke zuerst verdauen

Am Sonntag machte sie sich auf die Reise und weilte bis Dienstag in Spino, dem Dorf auf der anderen Uferseite von Bondo. «Es war eindrücklich, ein solches Naturereignis zu sehen», sagt Käppeli einen Tag nach ihrem Besuch. «Welche Gewalt die Natur hat, ist erschreckend.» Es falle ihr nicht leicht, die vielen Eindrücke zu verarbeiten.

Giulia Giovanoli, Leiterin Finanzen in der Gemeinde Bregaglia, zu der Bondo gehört, nahm sich eine Stunde lang Zeit, um Susanne Käppeli über den Bergsturz und dessen Folgen zu informieren.

Eine Geschichte ist Susanne Käppeli besonders geblieben: «Eine 100-jährige Frau musste aus Bondo flüchten. Nun hat sie sich entschlossen, ins Altersheim zu gehen statt wieder zurück.»