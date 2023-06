Schinznach Roger Wüst gelingt Sprung in Gemeinderat deutlich – wo er die Gründe sieht Die Exekutive von Schinznach ist wieder komplett: Am 18. Juni wählten die Stimmbürger neben Roger Wüst (FDP) ebenso Simon Baldinger (SVP) im ersten Wahlgang.

Beide freien Sitze für die Exekutive konnten am Sonntag besetzt werden. Bild: Claudia Meier

Mit dem Ergebnis gerechnet hat Roger Wüst nicht. Am Sonntag wurde der 52-Jährige (FDP) bei den Ersatzwahlen für einen der zwei freien Sitze in der Schinznacher Exekutive gewählt. Im vergangenen März hatten Elisa Landis und Adrian Mathys beide ihre Demission aus dem fünfköpfigen Gremium bekannt gegeben. Mit 671 von insgesamt 1606 gültigen Stimmen konnte sich Unternehmer Wüst deutlich gegenüber der Konkurrenz durchsetzen.

Dem Zweitplatzierten und ebenfalls frischgebackenen Gemeinderat Simon Baldinger (SVP) gelangen 503 Stimmen. Die beiden anderen Kandidaten Werner De Schepper (IG Oberflachs, Stimmen: 254) und Oliver Ecknauer (parteilos, Stimmen: 117) wurden nicht gewählt, sie verpassten das absolute Mehr von 402. Die Stimmbeteiligung lag gemäss Protokoll bei 51,9%.

Von den Qualifikationen bis zum Netzwerk

Roger Wüst (FDP). Bild: zvg

Das gute Ergebnis erklärt sich der Geschäftsführer der Koi-Breeder AG auf Nachfrage der AZ, wie folgt: «Ich kann es nur so interpretieren, dass die Wahlbevölkerung auf meine Qualifikationen und auf meine – beispielsweise – berufliche Vergangenheit geschaut hat.»

Da Wüst mit seiner Familie erst 2017 nach Schinznach gezogen sei und seine Kinder in der Gemeinde nicht die Schule besucht hätten, sei er im Dorf nämlich nicht so stark vernetzt. Auf die neue Aufgabe freue er sich nun sehr, habe aber auch Respekt.

Simon Baldinger (SVP). Bild: zvg

Simon Baldinger ist sehr zufrieden mit seinem Ergebnis. Dass der Sprung in die Exekutive gleich im ersten Wahlgang gelingt, hat der 50-jährige Leiter Verkaufsinnendienst bei der Südo AG und Jasa AG in Spreitenbach gehofft. «Aber man rechnet nie damit, weil ja das Volk entscheidet.» Im Gegensatz zu Wüst begründet Baldinger seine Wahl mit seinem Netzwerk.

Er kenne viele Leute im Dorf, etwa durch sein Engagement in der Musik: Von 2005 bis 2016 präsidierte er die Musikgesellschaft Schinznach-Dorf und ist heute Ehrenpräsident des Vereins.

Ressortverteilung steht als Nächstes an

Am 26. Juni steht für die beiden Neuzugänge die erste Gemeinderatssitzung an. Dann sei sicher eines der ersten Traktanden die Ressortverteilung, so Roger Wüst. Elisa Landis hatte die Bereiche Finanzen und Kultur unter sich, Adrian Mathys Sicherheit, Forst- und Landwirtschaft sowie Natur und Freizeit.

In diesem Bezug ist Wüst grundsätzlich offen. «Als Geschäftsführer eines KMU schrecken mich aber auch die Finanzen sicher nicht ab.» Simon Baldinger gibt sich diesbezüglich ebenso bedeckt. Vor besagter Sitzung wolle er nichts dazu sagen.

Für den Rest der Amtsperiode 2022/25 arbeiten die beiden mit Peter Zimmermann (Ammann), Stephan Burkart (Vizeammann) und Kurt Eggenberger zusammen.