Ersatzwahl Juso-Brugg-Gründer Heini Kalt will in den Stadtrat und den vor zwei Jahren verlorenen Sitz für die SP zurückholen Nach der Mitte-Partei hat in Brugg auch die SP eine Kandidatur für die Ersatzwahl von Stadtrat Leo Geissmann nominiert. Und eine zweite Partei hat mitgeteilt, dass sie keine geeignete Person aufbieten kann.

Am 19. November findet in Brugg die Ersatzwahl für Mitte-Stadtrat und Vizeammann Leo Geissmann statt. Der 70-jährige Finanz- und Kulturminister tritt Ende Jahr altershalber zurück. Vor rund einer Woche hat seine Partei die 40-jährige Jacqueline van de Meeberg für die Wahl in den Stadtrat nominiert.

Mitte-Stadtrat Leo Geissmann. Bild: zvg

Nun hat auch die SP ihre Nomination publik gemacht. Zur Erinnerung: Die Partei schied bei den letzten Gesamterneuerungswahlen aus dem Stadtrat aus. Denn der Parteilose Roger Brogli landete einen Coup und die beiden SP-Kandidatinnen Rita Boeck und Alexandra Dahinden verpassten das absolute Mehr. Boeck setzte ihre Prioritäten laut Co-Fraktionspräsident David Hunziker in der Folge auf ihren Beruf in der Schule und Dahinden steht auch nicht mehr für eine Kandidatur zur Verfügung, weil sie inzwischen den Job gewechselt hat.

Doch für die SP war klar, dass sie als zweitgrösste Stadtpartei zur Ersatzwahl antreten will. Nach internen Sondierungen hat sie an ihrer Versammlung vom 16. August Heini Kalt, ehemaliger Einwohnerrat sowie Fraktions- und Parteipräsident, einstimmig als Stadtratskandidaten nominiert.

Heini Kalt vereinfachte die Parteistrukturen

Kalt ist 59 Jahre alt und hat die Schulen in Lauffohr und Brugg besucht und lebt mit seiner Frau an der Sternackerstrasse. Er hat zwei erwachsene Kinder und ist gelernter Kaufmann, hat sich aber bereits in den ersten Berufsjahren in der Informatik spezialisiert. In ihrer Mitteilung schreibt die SP: «Seit den frühen 90er-Jahren schlägt sein berufliches Herz für die IT in der Touristik, heute arbeitet er bei der Migros-Tochter Hotelplan in Glattbrugg, wo er innerhalb der IT als Director Emergency & Risk verantwortlich ist.»

Heini Kalt ist 59 Jahre alt und arbeitet in der IT als Director Emergency & Risk. Bild: zvg

Politisch begann Kalt mit der Gründung der Juso Brugg anfangs 80er-Jahre und war auch in der Juso Schweiz tätig. Sein Fokus lag im Lokalen. Innerhalb der SP setzte er sich für einfachere Strukturen ein, was zur Fusion verschiedener Sektionen und zur SP Bezirk Brugg führte.

Grünliberale und SVP stellen keine Kandidatur

Mit der Flexibilität von Homeoffice will sich Kalt nun nochmals für die SP in der Stadt Brugg einbringen: «Es ist mir ein Anliegen, dass das imposante Vermögen der Stadt rasch in zukunftsträchtige Projekte investiert wird, ohne aber einen ausgeglichenen Haushalt aus den Augen zu verlieren.»

Keine Kandidaturen stellen werden die SVP und die GLP. Während die SVP die FDP unterstützen wird, legen sich die Grünliberalen noch nicht fest. Apropos FDP: Noch im Rennen ist die frühere Stadtratskandidatin Yvonne Buchwalder-Keller. Die Nomination durch ihre Partei soll nach der Badenfahrt stattfinden.