Erlinsbach / Windisch Zwei Italiener mieten einen Sportwagen: Einer wird zum Raser, der andere verursacht Stunden später Totalschaden Eine Sonntagsausfahrt ist für zwei junge Italiener nicht gut ausgegangen. Während es den einen blitzt, verursacht der andere Stunden später einen Selbstunfall. Am Ende landen zwei Personen im Spital.

Am Ende der Fahrt mit dem gemieteten Sportwagen liegt dieser auf dem Dach. Kapo AG

Mit einem Lasermessgerät führte die Kantonspolizei Aargau am Sonntagnachmittag auf der Salhofstrasse in Erlinsbach eine Geschwindigkeitskontrolle durch.

Auf der beliebten Bergstrecke über die Salhöhe gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Kurz nach 17 Uhr erfasste die Polizei einen BMW M8 mit 148 km/h und stoppte diesen sogleich. Da mit der groben Geschwindigkeitsüberschreitung von 64 km/h der sogenannte Rasertatbestand eröffnet war, eröffnete die Staatsanwaltschaft eine Strafuntersuchung. Das gibt die Aargauer Kantonspolizei in einer Medienmitteilung bekannt. Die Polizei nahm dem 24-jährigen Italiener den Führerausweis sogleich ab.

Lenker und Beifahrerin im Spital

Wie sich herausstellte, hatten der Lenker und sein 22-jähriger Beifahrer den über 600 PS starken BMW für einige Stunden gemietet. Genau zwei Stunden nach der Messung war nun der ehemalige Beifahrer am Steuer und lenkte den BMW von Habsburg in Richtung Windisch. Auf dieser Nebenstrasse verlor er in einem Waldstück die Kontrolle über den Wagen. Dieser kam schleudernd von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Zum Stillstand kam das Auto auf dem Dach.

Der 22-jährige Italiener und seine 19-jährige Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen davon. Die Ambulanz brachte sie zur Untersuchung ins Spital. Am fabrikneuen Mietwagen entstand mutmasslich Totalschaden.

Die Kantonspolizei Aargau verzeigte den Neulenker an die Staatsanwaltschaft und nahm ihm den Führerausweis auf der Probe vorläufig ab. Für die vertiefte polizeiliche Tatbestandsaufnahme und die Bergungsarbeiten blieb die Strasse bis weit in die Nacht gesperrt, wie die Kantonspolizei weiter schreibt. (az/cri)

