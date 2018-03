Doch bei seinen Wahlplakaten hatte der Kandidat auf jegliche Logos verzichtet. «Ich wollte keine Diskussionen, ob die CVP Anspruch auf einen zweiten Sitz hat oder nicht», sagte Jürg Baur am Rande der Feier. Auch Ortsparteipräsident Matthias Rüede betonte, dass es sich um eine Persönlichkeitswahl handelte und sich die Partei nicht finanziell am Wahlkampf beteiligte. Unterstützt wurde der Kandidat moralisch vor allem von den Mitte-links-Parteien.

Mit Baurs Wahl ist die FDP nur noch mit Reto Wettstein im Stadtrat vertreten, obwohl FDP-Kandidat Peter Knecht mit 1373 Stimmen ebenfalls ein ehrenvolles Resultat erzielte. Der 51-Jährige hatte es für die Liberalen im letzten Herbst auf den ersten Ersatzplatz für den Einwohnerrat geschafft. Knecht war es mit seiner Kandidatur wichtig, für die FDP – die stärkste Fraktion im Brugger Einwohnerrat – die Fahne hochzuhalten und den Stimmbürgern so eine Auswahl zu ermöglichen.

Er hätte sich sehr über eine Wahl in den Stadtrat gefreut. Am Familientisch sei der Wahlkampf in den vergangenen Wochen das dominante Thema gewesen, sagte Knecht nach Bekanntgabe des Resultats. Er ist aber auch nicht enttäuscht, dass es nicht geklappt hat. «Es war ein fairer Wahlkampf und ich habe Jürg Baur sofort angerufen und ihm gratuliert», so Knecht weiter. Nun hofft er, dass er eines Tages in den Einwohnerrat nachrutschen kann.

Zur Stadtrats-Ersatzwahl kam es, weil der im Herbst gewählte FDP-Stadtrat Titus Meier, der bei der Stadtammannwahl unterlag, das Nebenamt in der Exekutive nicht mit seinem Job als Bezirksschullehrer in Brugg vereinbaren konnte. Die Stimmbeteiligung lag gestern Sonntag bei 53,4%. Ausserdem entfielen 81 gültige Stimmen auf andere Personen als die beiden Kandidaten.

Jürg Baur wird am 13. März erstmals an der Stadtratssitzung teilnehmen. Dann wird definitiv entschieden, ob er das Ressort Soziales übernimmt.